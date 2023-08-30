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В Севастополе сообщили об отражении атаки беспилотников с моря

Губернатор Развожаев: в Севастополе отражают атаку беспилотников с моря
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Военная операция на Украине
Атаку дронов с моря отразили в Севастопольской бухте. Ранее в Черном море были уничтожены четыре катера с десантниками ВСУ, сообщало Минобороны

Силы противоподводно-диверсионной обороны (ППДО) отражают атаку беспилотников в районе Севастополя, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«В районе Севастопольской бухты по предварительной информации силы ППДО отражают атаки вражеских беспилотников с моря», — написал он.

Около 4:15 Развожаев сообщил, что силы ППДО закончили работу в акватории. «На данный момент точной информации о количестве и типе уничтоженных целей нет», — отметил глава города.

Минобороны также сообщило, что около полуночи 30 августа самолет морской авиации Черноморского флота уничтожил в Черном море четыре катера с украинскими десантниками общей численностью до 50 человек.

Этой ночью об атаках или попытках атак беспилотников в общей сложности сообщили в семи регионах:

  • три дрона сбили над Брянском, сообщил губернатор Александр Богомаз;
  • один — над Орловской областью, заявляло Минобороны, однако губернатор Андрей Клычков сообщил, что их было два;
  • по одному беспилотнику сбили в Калужской, Рязанской и Московской областях.
  • в Пскове был атакован дронами военно-гражданский аэродром. Там начался пожар, по данным МЧС, загорелись самолеты военно-транспортной авиации Ил-76.
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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Севастополь беспилотники Михаил Развожаев
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