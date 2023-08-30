В Севастополе сообщили об отражении атаки беспилотников с моря
Силы противоподводно-диверсионной обороны (ППДО) отражают атаку беспилотников в районе Севастополя, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«В районе Севастопольской бухты по предварительной информации силы ППДО отражают атаки вражеских беспилотников с моря», — написал он.
Около 4:15 Развожаев сообщил, что силы ППДО закончили работу в акватории. «На данный момент точной информации о количестве и типе уничтоженных целей нет», — отметил глава города.
Минобороны также сообщило, что около полуночи 30 августа самолет морской авиации Черноморского флота уничтожил в Черном море четыре катера с украинскими десантниками общей численностью до 50 человек.
Этой ночью об атаках или попытках атак беспилотников в общей сложности сообщили в семи регионах:
- три дрона сбили над Брянском, сообщил губернатор Александр Богомаз;
- один — над Орловской областью, заявляло Минобороны, однако губернатор Андрей Клычков сообщил, что их было два;
- по одному беспилотнику сбили в Калужской, Рязанской и Московской областях.
- в Пскове был атакован дронами военно-гражданский аэродром. Там начался пожар, по данным МЧС, загорелись самолеты военно-транспортной авиации Ил-76.