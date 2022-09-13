Медведев заявил, что из-за позиции Киева всем будет «очень-очень плохо»

Зампред Совбеза указал, что предложенные Киевом гарантии безопасности схожи с применением ст. 5 НАТО о коллективной обороне и в случае их принятия у военной кампании «исчезнут видимые границы и потенциальная предсказуемость»

Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Опубликованный Офисом президента Украины документ с рекомендациями по гарантиям безопасности по сути является прологом к третьей мировой войне, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Конечно, никто никакие «гарантии» украинским нацистам не даст. Это ведь почти то же, что применить к Украине ст. 5 Североатлантического пакта (Вашингтонского договора). Для НАТО — то же 💩, только вид сбоку. Поэтому — страшно», — написал он в Telegram.

По его словам, в случае если «западные начальники» продолжат накачку киевского режима опаснейшими видами вооружений, то рано или поздно военная кампания «перейдет на другой уровень», а всем странам будет «очень-очень плохо».

«У нее [военной кампании] исчезнут видимые границы и потенциальная предсказуемость действий сторон конфликта. Она пойдет по своему собственному военному сценарию, вовлекая в него новых участников. Так было всегда. И тогда уж западным странам не удастся отсидеться в своих чистеньких домах и квартирах, посмеиваясь над тем, как они аккуратно ослабляют Россию чужими руками. Все заполыхает и вокруг них», — пояснил зампред Совбеза.

Рекомендации по гарантиям безопасности для Украины разработала рабочая группа под руководством главы офиса президента Андрея Ермака и бывшего генерального секретаря НАТО Андерса фог Расмуссена. Офис президента Украины опубликовал документ ранее 13 сентября.

Согласно ему, гарантами безопасности страны предлагается назначить США, Великобританию, Канаду, Польшу, Италию, Германию, Францию, Турцию, страны Прибалтики и ряд других государств. Обеспечивать безопасность Украины, согласно рекомендациям, должны силы быстрого реагирования, иностранные инструкторы и комплексы морской противоракетной обороны.

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При этом гарантии безопасности Украина должна получить до возможного вступления в НАТО, которое авторы документа называют ее суверенным решением. Как следует из документа, страна не будет брать обязательство соблюдать нейтралитет или ограничивать численность армии.

В декабре 1994 года Великобритания, Россия, США и Украина подписали Будапештский меморандум. Он предусматривал гарантии безопасности и территориальной целостности Украины в обмен на ее отказ от ядерного оружия. Подписавшие договор страны обязались уважать суверенитет Украины и воздерживаться от применения силы против нее.



19 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что инициирует проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума. Президент России Владимир Путин в ответ сказал, что Москва понимает, что эти слова были адресованы ей, и что она «услышала» позицию Украины. 23 февраля Зеленский потребовал от России и Запада четких гарантий безопасности для страны, а 29 марта Украина предложила новый формат обеспечения ее безопасности.