Ушаков анонсировал встречу Путина с Алиевым по конфликту Баку и Еревана
Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев проведут встречу в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 16 сентября. Об этом сообщил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков.
По его словам, «с учетом произошедшего ночью» беседа Путина с Алиевым будет носить важный характер. Ушаков также выразил «крайнюю озабоченность» в связи с обострением обстановки в районе армяно-азербайджанской границы.
«Мы призываем и Азербайджан, и Армению соблюдать сдержанность, режим прекращения огня и трехстороннее заявление лидеров от ноября 2021 года. Находимся в постоянном тесном контакте с Баку и Ереваном по дипломатической и военной линии», — подчеркнул помощник президента России.
Ушаков отметил, что вечером 13 сентября ожидается онлайн-саммит ОДКБ в связи с обострением на армяно-азербайджанской границе.
В ночь с 12 на 13 сентября приграничный конфликт Армении и Азербайджана вновь обострился. В Минобороны Армении заявили, что азербайджанские войска начали обстрел приграничных населенных пунктов на юго-востоке республики — Сотка, Горис и Джермук. В результате перестрелки со стороны Армении погибли как минимум 49 человек, говорил Пашинян.
Баку утверждает, что армянские военные в ночное время заминировали пути снабжения азербайджанской армии, обстреляли несколько позиций азербайджанской армии из разного вооружения, в том числе минометов, из-за чего погибли люди и пострадала военная инфраструктура.
При посредничестве России стороны конфликта договорились прекратить огонь с 9:00 мск, сообщал российский МИД.
Ранее Организация Договора о коллективной безопасности, к которой обратился армянский премьер-министр Никол Пашинян, выступила против силовых методов решения конфликта, призвала использовать дипломатические инструменты, а также соблюдать трехсторонние договоренности.
В свою очередь Алиев провел оперативное совещание с руководством ВС Азербайджана и возложил ответственность за обострение конфликта на Армению.