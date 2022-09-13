Ушаков анонсировал встречу Путина с Алиевым по конфликту Баку и Еревана

Президент России встретится с азербайджанским лидером на полях саммита ШОС в Самарканде 16 сентября. Ушаков подчеркнул, что российская сторона находится в постоянном контакте с Ереваном и Баку из-за очередного обострения

Ильхам Алиев и Владимир Путин в 2017 году (Фото: Алексей Никольский / AP)

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев проведут встречу в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 16 сентября. Об этом сообщил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков.

По его словам, «с учетом произошедшего ночью» беседа Путина с Алиевым будет носить важный характер. Ушаков также выразил «крайнюю озабоченность» в связи с обострением обстановки в районе армяно-азербайджанской границы.

«Мы призываем и Азербайджан, и Армению соблюдать сдержанность, режим прекращения огня и трехстороннее заявление лидеров от ноября 2021 года. Находимся в постоянном тесном контакте с Баку и Ереваном по дипломатической и военной линии», — подчеркнул помощник президента России.

Ушаков отметил, что вечером 13 сентября ожидается онлайн-саммит ОДКБ в связи с обострением на армяно-азербайджанской границе.

В ночь с 12 на 13 сентября приграничный конфликт Армении и Азербайджана вновь обострился. В Минобороны Армении заявили, что азербайджанские войска начали обстрел приграничных населенных пунктов на юго-востоке республики — Сотка, Горис и Джермук. В результате перестрелки со стороны Армении погибли как минимум 49 человек, говорил Пашинян.

Баку утверждает, что армянские военные в ночное время заминировали пути снабжения азербайджанской армии, обстреляли несколько позиций азербайджанской армии из разного вооружения, в том числе минометов, из-за чего погибли люди и пострадала военная инфраструктура.

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При посредничестве России стороны конфликта договорились прекратить огонь с 9:00 мск, сообщал российский МИД.

Ранее Организация Договора о коллективной безопасности, к которой обратился армянский премьер-министр Никол Пашинян, выступила против силовых методов решения конфликта, призвала использовать дипломатические инструменты, а также соблюдать трехсторонние договоренности.

В свою очередь Алиев провел оперативное совещание с руководством ВС Азербайджана и возложил ответственность за обострение конфликта на Армению.