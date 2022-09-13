Запасы нефти в США упали до 434,1 млн баррелей — минимума с октября 1984 года

В США запасы нефти упали до уровня октября 1984 года

Нефтяные резервы в США снизились до рекордных 434,1 млн баррелей, запасы нефти изымают в условиях роста цен на бензин и инфляции. Байден принял такое решение в марте

Фото: George Frey / Getty Images News

Стратегические запасы нефти в США сократились на прошедшей неделе на 8,4 млн баррелей до 434,1 млн баррелей, это стало минимальным показателем с октября 1984 года, следует из данных американского Министерства энергетики, пишет Reuters.

Высвобождение запасов нефти в первой неделе сентября оказалось самыми значительными с мая — из хранилищ забрали около 6,4 млн баррелей малосернистой сырой нефти и около 2 млн баррелей высокосернистой сырой нефти.

США высвобождают нефть из стратегических запасов с весны, такое решение принял в марте президент Джо Байден. Согласно плану Белого дома, в течение шести месяцев из запасов будут забирать около 1 млн баррелей нефти ежедневно, всего — около 180 млн баррелей. Власти США приняли это решение в условиях высоких цен на топливо в США и резкого роста инфляции.

Изъятие топлива в рамках этой программы должно закончиться в октябре, в Белом доме в конце сентября изучали возможность продления меры, говорила агентству Reuters министр энергетики Дженнифер Гранхолм. При этом представитель министерства позднее заявил, что Белый дом не рассматривает подобную инициативу. Задействованные стратегические резервы позволили снизить цену на топливо с $5 за галлон в июне до $3,75 в начале сентября, указывает Reuters.

Соединенные Штаты запретили импорт российской нефти, газа и других энергоносителей в начале марта. В начале сентября страны «Большой семерки» (G7: США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия и Япония) договорились о введении потолка цен на нефть российского производства в целях сокращения доходов Москвы и снижения способности финансировать боевые действия на Украине. Потолок цен пока не определен, его намереваются ввести к моменту вступления в силу ограничений Евросоюза против российской нефти — в декабре 2022 года. В Вашингтоне указывали, что потолок цен должен быть выше себестоимости нефти для сохранения экономических стимулов к ее продаже.

В российском правительстве критикуют намерение стран G7. Такая мера станет «полным абсурдом» и вмешательством в рыночные механизмы, говорил вице-премьер Александр Новак. Он предупредил, что Россия перестанет поставлять нефть в те государства, которые присоединятся к этой инициативе. «Поставлять ничего не будем вне рамок контрактов. Ничего навязанного делать не будем. И нам останется только одно — как в известной русской сказке приговаривать: «Мерзни, мерзни, волчий хвост», — говорил президент Владимир Путин.





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