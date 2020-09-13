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Владимир Солодов вышел в лидеры на выборах губернатора Камчатки

Участвующий в выборах в качестве самовыдвиженца 38-летний уроженец Москвы после подсчета почти 50% бюллетеней лидирует с большим отрывом. Разница между Солодовым и его ближайшим преследователем составляет более 70% голосов
Владимир Солодов
Владимир Солодов (Фото: Global Look Press)

Временно исполняющий обязанности губернатора Камчатского края Владимир Солодов лидирует на выборах главы региона, следует из данных ЦИК, передает корреспондент РБК.

По состоянию на 13:11 мск обработано 44,3% протоколов. Самовыдвиженец Солодов набирает 79,49% голосов. У его ближайшего преследователя Валерия Калашникова (ЛДПР) 6,47% голосов избирателей.

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Помимо Солодова и Калашникова на губернаторский пост претендуют Максим Близнюков от Партии роста, Дмитрий Бобровских от «Справедливой России» и Александр Остриков от «Патриотов России».

38-летний Солодов был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Камчатки в апреле этого года после отставки главы региона Владимира Илюхина, которую принял президент страны Владимир Путин.

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Солодов родился 26 июля 1982 года в Москве. Окончил факультет государственного управления Московского государственного университета им. Ломоносова, также обучался в Институте политических наук Парижа. Кандидат политических наук. В 2013 году возглавил департамент проектов и практик направления «Молодые профессионалы» АСИ.

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В апреле 2015 года был назначен заместителем полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе. 1 августа 2017-го занял пост председателя совета директоров Фонда развития Дальнего Востока. В октябре 2018 года назначен главой правительства республики Саха (Якутия).

Авторы: Евгения Кузнецова, Михаил Юшков
Теги: губернаторские выборы, Камчатский край
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