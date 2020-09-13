Владимир Солодов вышел в лидеры на выборах губернатора Камчатки

Участвующий в выборах в качестве самовыдвиженца 38-летний уроженец Москвы после подсчета почти 50% бюллетеней лидирует с большим отрывом. Разница между Солодовым и его ближайшим преследователем составляет более 70% голосов

Владимир Солодов (Фото: Global Look Press)

Временно исполняющий обязанности губернатора Камчатского края Владимир Солодов лидирует на выборах главы региона, следует из данных ЦИК, передает корреспондент РБК.

По состоянию на 13:11 мск обработано 44,3% протоколов. Самовыдвиженец Солодов набирает 79,49% голосов. У его ближайшего преследователя Валерия Калашникова (ЛДПР) 6,47% голосов избирателей.

Помимо Солодова и Калашникова на губернаторский пост претендуют Максим Близнюков от Партии роста, Дмитрий Бобровских от «Справедливой России» и Александр Остриков от «Патриотов России».

38-летний Солодов был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Камчатки в апреле этого года после отставки главы региона Владимира Илюхина, которую принял президент страны Владимир Путин.