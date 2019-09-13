«Интерфакс» узнал о наказании чиновников за бегство Смоленкова за границу

По данным источников агентства, экс-сотрудник администрации президента Олег Смоленков в 2017 году отправился вместе с семьей на отдых в Черногорию вопреки запрету российским чиновникам выезжать в эту страну

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В администрации президента наказали чиновников, которые допустили в 2017 году выезд за границу Олега Смоленкова. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники. Экс-сотрудника администрации президента СМИ называют «агентом ЦРУ».

Один из собеседников агентства рассказал, что Смоленков два года назад отправился в Черногорию с семьей на отдых вопреки действовавшему тогда запрету российским чиновникам выезжать в эту страну. Он уточнил, что запрет был введен весной 2017 года из-за обострения двусторонних отношений после обвинений в причастности Москвы к неудавшейся попытке госпереворота в Черногории осенью 2016 года.

Действия чиновников квалифицировали как «безответственность и ослабление контроля», их наказали, а некоторых уволили, сообщил источник.

По словам другого источника «Интерфакса», через какое-то время после отъезда родственники Смоленковых пожаловались в Следственный комитет на то, что семья перестала выходить на связь. В сентябре 2017 года в России завели дело об убийстве, которое было закрыто после того, как правоохранители установили, что Смоленков вместе с женой и детьми выехал на отдых в Черногорию. По словам источника, скорее всего, он стал перебежчиком.