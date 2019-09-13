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Политика ,  
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«Интерфакс» узнал о наказании чиновников за бегство Смоленкова за границу
По данным источников агентства, экс-сотрудник администрации президента Олег Смоленков в 2017 году отправился вместе с семьей на отдых в Черногорию вопреки запрету российским чиновникам выезжать в эту страну
Фото: Bernadett Szabo / Reuters

В администрации президента наказали чиновников, которые допустили в 2017 году выезд за границу Олега Смоленкова. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники. Экс-сотрудника администрации президента СМИ называют «агентом ЦРУ».

Один из собеседников агентства рассказал, что Смоленков два года назад отправился в Черногорию с семьей на отдых вопреки действовавшему тогда запрету российским чиновникам выезжать в эту страну. Он уточнил, что запрет был введен весной 2017 года из-за обострения двусторонних отношений после обвинений в причастности Москвы к неудавшейся попытке госпереворота в Черногории осенью 2016 года.

Действия чиновников квалифицировали как «безответственность и ослабление контроля», их наказали, а некоторых уволили, сообщил источник.

Политика
МИД запросил Интерпол о нахождении «шпиона ЦРУ» в США

По словам другого источника «Интерфакса», через какое-то время после отъезда родственники Смоленковых пожаловались в Следственный комитет на то, что семья перестала выходить на связь. В сентябре 2017 года в России завели дело об убийстве, которое было закрыто после того, как правоохранители установили, что Смоленков вместе с женой и детьми выехал на отдых в Черногорию. По словам источника, скорее всего, он стал перебежчиком.

РБК направил запросы в департамент информации и печати МИД России, пресс-службу посольства России в Подгорице и в МИД Черногории.

Политика
МИД запросил Интерпол о нахождении «шпиона ЦРУ» в США

В сентябре CNN и The New York Times со ссылкой на источники рассказали об агенте ЦРУ среди высокопоставленных российских чиновников, которого американская сторона вынужденно вывезла из Москвы в 2017 году, опасаясь за его безопасность. «Коммерсантъ» узнал, что имя предполагаемого агента — Олег Смоленков. Он работал в администрации президента, посольстве в Вашингтоне и аппарате правительства. В 2017 году вместе с женой и тремя детьми Смоленков уехал на отдых в Черногорию и исчез. Американские СМИ писали, что он живет недалеко от Вашингтона. В МИД России заявили, что запросили у США информацию по линии Интерпола о местонахождении экс-сотрудника администрации президента. 12 сентября RTVI опубликовал фотографию, на которой, по данным телеканала, изображен Смоленков.
 

Автор: Константин Ткаченко
При участии: Любовь Порываева
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В Кремле не подтвердили наличие у Смоленкова доступа к данным спецслужб
Политика
Россиянин заявил о похищении его сына семьей «шпиона ЦРУ»
Политика
МИД запросил Интерпол о нахождении «шпиона ЦРУ» в США
Политика
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