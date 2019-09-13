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Трамп заявил о готовности к новой встрече с Ким Чен Ыном
Заявления звучат на фоне отставки советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, которого Дональд Трамп критиковал за поведение с северокорейским лидером
Дональд Трамп (Фото: /Kevin Lamarque / Reuters)

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что готов до конца этого встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, чтобы возобновить переговоры по денуклеаризации КНДР. Слова Трампа приводит Reuters.

Заявления американского лидера звучат на фоне отсатвки его совелтника по нацбезопасности Джона Болтона. Опрошенные Reuters аналитики считают, что отстранение Болтона может помочь усилиям США по возобновлению переговоров по денуклеаризации, однако не сможет помощь им добиться главной цели — убедить Пхеньян отказаться от ядерного оружия.

Сам Трамп накануне, комментируя отставку Болтона, назвал ошибкой поведение Болтона с северокорейским лидером. В частности, привел в пример Трамп, Болтон оскорбил Ким Чен Ына, потребовав от него сдачи всего ядерного оружия и упомянув «ливийскую модель».

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Ранее в понедельник Пхеньян заявил, что готов к возобновлению переговоров с Вашингтоном.

Первая встреча Трампа и Ким Чен Ына состоялась в июне 2018 года. С тех пор лидеры обеих стран встречались еще дважды. Последняя встреча состоялась во Вьетнаме в феврале и прошла неудачно. Лидеры не смогли прийти к согласию по вопросу о денуклеаризации КНДР. С тех пор Пхеньян продолжил запуски ракет, что всякий раз взывает недовольство со стороны США и других стран, Вашингтон продолжил вводить санкции против Пхеньяна.

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КНДР заявила об «исчезающих надеждах» на диалог с США

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Дональд Трамп, Ким Чен Ын
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