КНДР заявила об «исчезающих надеждах» на диалог с США

КНДР заявила об «исчезающих надеждах» на диалог с США

Надежды на возобновление диалога между Северной Кореей и США угасают, говорится в заявлении замминистра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, опубликованном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

Так в стране отреагировали на высказывание госсекретаря США Майка Помпео о «хулиганских действиях» КНДР. По словам Цой Сон Хи, слова американского чиновника осложнили проведение планировавшихся переговоров между странами и вызвали негативную реакцию у жителей КНДР.

«Постепенно исчезают наши надежды на диалог с США, и это толкает нас к пересмотру принятых на себя ранее обязательств», — говорится в заявлении.

На прошлой неделе глава дипведомства КНДР Ли Ён Хо раскритиковал Помпео за высказывания о санкциях в отношении Пхеньяна и назвал его «ядовитым растением» дипломатии США.

В МИД КНДР тогда отметили, что Соединенные Штаты инициировали ядерную проблему Корейского полуострова и не содействуют ее решению, отреагировав таким образом на военные учения и поставки вооружений Южной Корее, а также на испытание США нарушающей ДРСМД крылатой ракеты.