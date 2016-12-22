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В Кремле наградят членов ЦИК орденами за президентские выборы
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В Кремле наградят членов ЦИК орденами за президентские выборы
Выборы президента России, 20:39
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В Кремле наградят членов ЦИК орденами за президентские выборы
Руководство Центризбиркома получит ордена из рук первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко. Рядовые члены ЦИК и представитель аппарата — благодарственные грамоты
Николай Булаев (Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости)

В пятницу, 20 июня, в Кремле состоится награждение членов Центризбиркома за проведенные в марте президентские выборы. Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев представлен к ордену Александра Невского, а секретарь ЦИК Майя Гришина получит орден Почета. Все приглашенные на церемонию члены ЦИК получат благодарственные грамоты. Об этом РБК рассказали два источника, близких к Кремлю, и подтвердил собеседник, близкий к ЦИК.

По словам собеседников, близких к Кремлю, закрытый указ о награждении был подписан вскоре после выборов. Представитель пресс-службы Кремля, отвечая на вопрос РБК, подписал ли президент соответствующий указ, отметил, что все подписанные указы публикуются на сайте. Указа о награждении представителей ЦИК на сайте Кремля пока нет.

Председатель ЦИК Элла Памфилова получила награду ранее. После мартовских выборов президент вручил ей орден «За заслуги перед Отечеством» III степени, рассказали собеседники РБК. В 2003 году она уже стала кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени «за большой вклад в укрепление российской государственности и многолетнюю добросовестную работу».

Булаев, Гришина и Памфилова не ответили на запросы и звонки РБК. РБК направил запрос в пресс-службу ЦИК.

Член ЦИК Василий Лихачев сообщил РБК, что все члены комиссии и начальник управления комиссии по вопросам организации избирательного процесса ЦИК Елена Орловская приглашены на завтрашнюю церемонию награждения. Мероприятие состоится в Екатерининском зале Кремля в 16:00. По словам Лихачева, проводить ее будет первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Он пояснил, что​ члены ЦИК получили письмо, подписанное начальником президентского управления по внутренней политике Андреем Яриным, в котором их попросили обеспечить участие всех представителей комиссии в церемонии.

В пятницу госнаграды также должны получить несколько членов Совета Федерации и Госдумы. Трое из них — депутат-единоросс Ирина Белых, сенатор от Республики Алтай Владимир Полетаев и представитель Республики Башкортостан в Совфеде Лилия Гумерова — подтвердили РБК, что будут присутствовать. Всего в указе о госнаградах, опубликованном 29 июня, более 300 человек. Однако не все они приедут завтра в Кремль: депутат Николай Валуев, к примеру, рассказал РБК, что не сможет присутствовать на церемонии награждения, так как в пятницу будет не в Москве. «В другой раз», — добавил он.

В числе награжденных также будет депутат от КПРФ Алексей Русских, который получит благодарность президента, уточнил один из собеседников РБК. Русских может стать сенатором от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, ранее сообщал РБК. На момент написания материала Русских не ответил на звонки РБК.

Выборы президента состоялись в России 18 марта. Помимо действующего президента в них участвовали еще семеро кандидатов: директор Совхоза им. Ленина Павел Грудинин от КПРФ, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, телеведущая Ксения Собчак от «Гражданской инициативы», сооснователь «Яблока» Григорий Явлинский, глава Партии роста Борис Титов, председатель «Коммунистов России» Максим Сурайкин и лидер «Российского общенародного союза» Сергей Бабурин.

Путин победил, получив 76,69% голосов избирателей.

ЦИК не стал проверять результаты выборов на некоторых избирательных участках в нескольких регионах, где были зафиксированы «статистические аномалии». Об этом заявлялось в ответе Памфиловой на отчет региональных мониторинговых групп, опубликованном на сайте Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

После 18 марта федеральные чиновники рассказали РБК, что выборы получили высокую оценку руководства администрации президента. Ход голосования в Кремле оценивали по трем параметрам, говорили источники РБК: отсутствие серьезных нарушений, высокая явка и уровень поддержки президента.

Авторы: Наталья Галимова, Евгения Кузнецова.
При участии: Елизавета Антонова.
Теги: ЦИК , Владимир Путин , Элла Памфилова , Сергей Кириенко
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