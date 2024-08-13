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Война санкций ,  
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В Австрии увидели огромный риск прекращения поставок российского газа

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Война санкций
В течение двух лет Австрия снижала импорт газа из России, однако по итогам первого полугодия 2024-го объем импорта вышел на довоенный уровень. В Минэнерго предупредили о рисках для страны в случае прекращения таких поставок
«Газпром» GAZP ₽130,19 +1,15% Купить
Фото: Stefan Sauer / DPA / ТАСС
Фото: Stefan Sauer / DPA / ТАСС

В Австрии видят огромный риск внезапного прекращения поставок российского природного газа, который продолжает обеспечивать экспортно-ориентированную тяжелую промышленность этой центральноевропейской страны, передает Bloomberg со ссылкой на заявление Минэнерго страны.

«Пока существует зависимость от поставок российского газа, существует огромный риск соответствующего сбоя поставок с далеко идущими последствиями. Мы должны как можно скорее положить конец зависимости Австрии», — говорится в сообщении министерства.

Bloomberg напоминает, что правящая коалиция в Австрии пообещала прекратить импорт российского газа к 2027 году в рамках трансформации энергетической системы страны. По данным агентства, правительство может уже 29 сентября представить первую дорожную карту этой трансформации.

Потребление топлива в Австрии продолжает снижаться: в первой половине этого года потребление снизилось примерно на 23% по сравнению со средним 91 Твт/ч в год до начала спецоперации России на Украине. По итогам прошлого года потребление составило в среднем 75 Твт/ч.

Согласно правительственному отчету, при худшем сценарии (в случае немедленного прекращения поставок газа из России) объем газа в австрийских хранилищах может упасть до 15% от мощности к 2026 году. Более вероятный сценарий предусматривает прекращение российских поставок с января 2025 года, новые поставки через Италию удовлетворят растущий спрос, а хранилища будут заполнены на 60% к 2027 году.

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Австрия до начала полномасштабных боев на Украине закупала у России порядка 80% потребляемого газа. В течение 2022 и 2023 годов объем экспорта снижался (вплоть до 21%), однако по итогам первого полугодия 2024-го вышел на довоенные показатели.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер в сентябре прошлого года называл закупку российского газа «неприятной с моральной точки зрения», но необходимой мерой, поскольку нужно обеспечивать безопасность энергоснабжения. Он отмечал, что российский газ не дешевле, чем у других поставщиков, но серьезной проблемой на пути отказа от него стала существующая трубопроводная система.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Газпром Австрия экспорт газа зависимость санкции
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