Пасечник: ВСУ ударили по автобусу в Лисичанске, 1 человек погиб, 28 пострадали

Глава ЛНР сообщил о погибшем и 28 пострадавших после удара по автобусу

Удар был нанесен кассетным боеприпасом. В тяжелом состоянии остаются 12 человек, еще шестеро — в крайне тяжелом, рассказал Пасечник

Фото: glava_lnr_info / Telegram

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по автобусу в Лисичанске: один человек погиб, 28 пострадали, сообщил в своем телеграм-канале глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Под удар врага попал автобус с людьми. Один человек погиб. Пострадали 28 мирных жителей: 12 человек находятся в тяжелом состоянии, еще шестеро — в крайне тяжелом. Всем пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — написал глава региона.

По его словам, ВСУ применили кассетный боеприпас.

О передаче кассетных снарядов Киеву Вашингтон объявил в июле прошлого года. Как объяснил президент Джо Байден, решение связано с истощением запасов боеприпасов у украинских военных.

На тот момент министр обороны России Сергей Шойгу предупреждал, что в случае поставок на Украину американских кассетных боеприпасов российские военные вынуждены будут применить аналогичные средства.