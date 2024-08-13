Глава ЛНР сообщил о погибшем и 28 пострадавших после удара по автобусу
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по автобусу в Лисичанске: один человек погиб, 28 пострадали, сообщил в своем телеграм-канале глава ЛНР Леонид Пасечник.
«Под удар врага попал автобус с людьми. Один человек погиб. Пострадали 28 мирных жителей: 12 человек находятся в тяжелом состоянии, еще шестеро — в крайне тяжелом. Всем пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — написал глава региона.
По его словам, ВСУ применили кассетный боеприпас.
О передаче кассетных снарядов Киеву Вашингтон объявил в июле прошлого года. Как объяснил президент Джо Байден, решение связано с истощением запасов боеприпасов у украинских военных.
На тот момент министр обороны России Сергей Шойгу предупреждал, что в случае поставок на Украину американских кассетных боеприпасов российские военные вынуждены будут применить аналогичные средства.
Кассетные боеприпасы состоят из контейнеров, которые открываются в воздухе и разбрасывают большое количество мелких снарядов, или суббоеприпасов. Они могут разрываться и спустя долгое время после применения.
США, Россия и Украина не являются участниками Конвенции по кассетным боеприпасам — международного договора, который запрещает их использование, передачу и накопление.
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