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Военная операция на Украине ,  
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Глава ЛНР сообщил о погибшем и 28 пострадавших после удара по автобусу

Пасечник: ВСУ ударили по автобусу в Лисичанске, 1 человек погиб, 28 пострадали
Сюжет
Военная операция на Украине
Удар был нанесен кассетным боеприпасом. В тяжелом состоянии остаются 12 человек, еще шестеро — в крайне тяжелом, рассказал Пасечник
Фото: glava_lnr_info / Telegram
Фото: glava_lnr_info / Telegram

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по автобусу в Лисичанске: один человек погиб, 28 пострадали, сообщил в своем телеграм-канале глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Под удар врага попал автобус с людьми. Один человек погиб. Пострадали 28 мирных жителей: 12 человек находятся в тяжелом состоянии, еще шестеро — в крайне тяжелом. Всем пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — написал глава региона.

По его словам, ВСУ применили кассетный боеприпас.

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Леонид Пасечник

О передаче кассетных снарядов Киеву Вашингтон объявил в июле прошлого года. Как объяснил президент Джо Байден, решение связано с истощением запасов боеприпасов у украинских военных.

На тот момент министр обороны России Сергей Шойгу предупреждал, что в случае поставок на Украину американских кассетных боеприпасов российские военные вынуждены будут применить аналогичные средства.

Кассетные боеприпасы состоят из контейнеров, которые открываются в воздухе и разбрасывают большое количество мелких снарядов, или суббоеприпасов. Они могут разрываться и спустя долгое время после применения.

США, Россия и Украина не являются участниками Конвенции по кассетным боеприпасам — международного договора, который запрещает их использование, передачу и накопление.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
ЛНР Автобус кассетные боеприпасы ракетный удар Военная операция на Украине
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