На Украине главе ЛНР Пасечнику заочно предъявили новые обвинения

СБУ обвинила Пасечника в нарушении законов войны из-за подписанных им указов о введении военного положения и мобилизации в ЛНР. Сам глава ЛНР говорил, что рад «признанию Киевом его заслуг перед народом Луганщины»

Леонид Пасечник (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила главе ЛНР Леониду Пасечнику новые обвинения, в частности, в нарушении законов и обычаев войны, совершенном по предварительному сговору группой лиц. Об этом спецслужба сообщила в своем телеграм-канале.

Причиной обвинения стали подписанные Пасечником с февраля 2022 года распоряжения о введении военного положения и мобилизации в республике. Их в Киеве считают незаконными.

«На основании собранных доказательств следователи СБУ предъявили Пасечнику новое подозрение по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины («нарушение законов и обычаев войны, совершенные по предварительному сговору группой лиц», предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы)», — говорится в сообщении СБУ.

После начала российской спецоперации на Украине власти страны предъявили Пасечнику уже несколько обвинений, в частности по ч. 2 ст. 110 УК (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и ч. 5 ст. 111-1 УК (коллаборационистская деятельность). В начале июля украинский суд заочно приговорил главу ЛНР к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

«В совокупности там уже, наверное, лет на сто мне приговоров и обвинений состряпали. На самом деле, рад, что Киев таким образом, признает мои заслуги перед народом Луганщины и родным Отечеством — Россией!», — говорил Пасечник в октябре 2023 года.