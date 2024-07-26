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Военная операция на Украине ,  
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На Украине главе ЛНР Пасечнику заочно предъявили новые обвинения

Сюжет
Военная операция на Украине
СБУ обвинила Пасечника в нарушении законов войны из-за подписанных им указов о введении военного положения и мобилизации в ЛНР. Сам глава ЛНР говорил, что рад «признанию Киевом его заслуг перед народом Луганщины»
Леонид Пасечник
Леонид Пасечник (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила главе ЛНР Леониду Пасечнику новые обвинения, в частности, в нарушении законов и обычаев войны, совершенном по предварительному сговору группой лиц. Об этом спецслужба сообщила в своем телеграм-канале.

Причиной обвинения стали подписанные Пасечником с февраля 2022 года распоряжения о введении военного положения и мобилизации в республике. Их в Киеве считают незаконными.

«На основании собранных доказательств следователи СБУ предъявили Пасечнику новое подозрение по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины («нарушение законов и обычаев войны, совершенные по предварительному сговору группой лиц», предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы)», — говорится в сообщении СБУ.

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Леонид Пасечник

После начала российской спецоперации на Украине власти страны предъявили Пасечнику уже несколько обвинений, в частности по ч. 2 ст. 110 УК (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и ч. 5 ст. 111-1 УК (коллаборационистская деятельность). В начале июля украинский суд заочно приговорил главу ЛНР к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

«В совокупности там уже, наверное, лет на сто мне приговоров и обвинений состряпали. На самом деле, рад, что Киев таким образом, признает мои заслуги перед народом Луганщины и родным Отечеством — Россией!», — говорил Пасечник в октябре 2023 года.

Пасечник родился в марте 1970 года в Ворошиловграде Украинской ССР (ныне Луганск) в семье кадрового работника милиции. В 1991 году окончил Донецкое высшее военно-политическое училище инженерных войск и войск связи им. генерала армии А. А. Епишева, затем — Национальную академию Службы безопасности Украины.

С 1993 года по декабрь 2013 года — служил в органах безопасности. В 2013 году был уволен со службы по выслуге лет в звании полковника. В феврале 2014 года, после свержения президента Виктора Януковича, Пасечник перешел на сторону народного ополчения, сформированного в Луганской области.

В ноябре 2018 года одержал победу на выборах главы республики, набрав 68,3% голосов избирателей. После прошедшего в ЛНР референдума о вхождении в состав России Пасечник вновь был избран главой региона на пленарном заседании Народного совета республики.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
ЛНР Леонид Пасечник заочный арест Военная операция на Украине СБУ
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