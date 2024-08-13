Меликов призвал дагестанцев перечислить дневной заработок курянам
Глава Дагестана Сергей Меликов призвал дагестанцев оказать посильную помощь пострадавшим от действий ВСУ жителям Курской области, в частности, перечислить свой однодневный заработок в фонд «Все вместе». Сообщение главы региона опубликовано в его телеграм-канале.
Мелликов подчеркнул, что события в Курской области «отозвались болью в сердцах дагестанцев», а благотворительный фонд «Инсан» уже доставил первую партию гуманитарной помощи курянам.
«Знаю, что среди дагестанцев нет равнодушных к происходящему в Курской области. Все мы в эти дни мыслями и чувствами рядом с ними и многие хотят помочь, но не знают, как в эти дни оказать помощь нашим курским друзьям. Поэтому, дорогие дагестанцы, предлагаю всем желающим перечислить свой однодневный заработок в фонд «Все вместе». Эти средства мы направим нашим друзьям, которые стали жертвами бесчеловечных преступлений наших врагов», — призвал глава республики.
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