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Военная операция на Украине ,  
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Алаудинов заявил об остановке «катания» ВСУ в Курской области

Алаудинов: бесконтрольное передвижение ВСУ в Курской области уже остановлено
Сюжет
Военная операция на Украине
Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. За это время под контролем ВСУ оказались 28 населенных пунктов в регионе, говорил накануне глава региона. По словам Алаудинова, бесконтрольное «катание» противника уже остановлено
Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters
Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters

Бесконтрольное передвижение украинских подразделений в Курской области уже остановлено, ВСУ начинают осознавать провал своего «блицкрига», заявил ТАСС замначальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

«Бесконтрольное «катание» противника уже остановили, уже третий день занимаемся уничтожением техники и живой силы. Противник уже осознает, что того блицкрига, который он планировал, не получилось», — сказал он.

По словам Алаудинова, только на одном из участков курского направления противник за прошедшие двое суток потерял до 45 единиц военной техники.

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Бои в приграничных районах Курской области продолжаются с 6 августа. За это время под контролем украинских военных оказались 28 населенных пунктов в регионе, там остались около 2 тыс. человек, сообщил накануне врио губернатора Алексей Смирнов. По его словам, украинские силы зашли вглубь области на 12 км.

По данным Минобороны на 12 августа, за время боев на курском направлении украинская сторона потеряла до 1,6 тыс. человек и 269 единиц боевой техники, включая 32 танка. Ведомство за последние дни не раз отчитывалось о предотвращении попыток прорыва ВСУ вглубь Курской области. Алаудинов говорил, что противник бросил в это наступление все свои резервы и после этого им уже «нечего будет нам противопоставить».

Целью операции ВСУ в Курской области в Киеве назвали усиление позиций на переговорах. Президент России Владимир Путин счел действия Украины «масштабной провокацией». В российском МИДе обещали жесткий ответ.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
ВСУ Курская область Апты Алаудинов Военная операция на Украине наступление
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