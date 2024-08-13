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Военная операция на Украине ,  
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Салливан оценил атаку на Курскую область как пересечение «красной линии»

Салливан: для Москвы Украина атакой на Курскую область пересекла красную линию
Сюжет
Военная операция на Украине
Джон Салливан
Джон Салливан (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Украина перешла «красную линию», атаковав территорию Курской области, заявил бывший посол США в России и бывший заместитель главы госдепа Джон Салливан в разговоре с телеканалом CNN.

Журналистка CNN задала ему вопрос, пересек ли Киев какую-то черту своими действиями в Курской области.

«Возможно, что так. Россияне предполагают, что США были вовлечены в, как они это называют, серьезную провокацию или террористический акт и что это своего рода красная линия, которую перешли украинцы», — ответил Салливан.

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Бои в Курской области идут с 6 августа. За это время под контролем украинских военных оказались 28 населенных пунктов в регионе, погибли 12 мирных жителей и пострадали более 120 человек, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов 12 августа на совещании, которое провел Владимир Путин.

Минобороны доложило, что российские военные «продолжают отражать попытку вторжения ВСУ» на территорию России. На совещании с членами Совета безопасности Путин назвал главной задачей российских военных выдавить ВСУ с российской территории, а затем прикрыть госграницу совместно с пограничными службами.

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Теги
Джон Салливан посол США Украина ВСУ Курская область
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