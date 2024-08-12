Белорусские ВВС и ПВО отправились в Россию для совместных учений

Служащие белорусских подразделений ВВС и ПВО отправились самолетом в Россию для участия в учениях на полигоне Ашулук. Неделей ранее техника и часть военных отправились для участия в маневрах железнодорожным эшелоном

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Белорусские служащие Военно-воздушных сил (ВВС) и войск противовоздушной обороны (ПВО) отправились в Россию для участия в совместных оперативно-тактических учениях с боевой стрельбой, сообщает Минобороны Белоруссии.

«Личный состав подразделений совершает перелет на борту Ил-76МД. Ранее часть подразделений убыла железнодорожными воинскими эшелонами», — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

О погрузке техники в железнодорожные эшелоны одной из частей сил ПВО белорусское Минобороны сообщало 5 августа.

Учения пройдут на полигоне Ашулук в Астраханской области. Как рассказывал заместитель командующего белорусскими ВВС и войсками ПВО полковник Михаил Матросов, запланировано «выполнение учебно-боевых задач с зенитными ракетными войсками, радиотехническими войсками и истребительной авиацией».

В учениях примут участие около четырех тысяч военнослужащих и 150 единиц техники. Маневры направлены на повышение уровня слаженности подразделений, отработку новых тактических приемов и способов ведения противовоздушных и воздушных боев, отмечали в Минобороны Белоруссии.

До этого белорусские военные принимали участие во второй и третьей фазах российских учений с нестратегическим ядерным оружием. В командовании ВВС и войсками ПВО Белоруссии говорили, что белорусские военные прошли полный цикл подготовки по применению нестратегического ядерного оружия.