«Ведомости» узнали о начале поставок Eni нефти из Казахстана по «Дружбе»

Поставки российской нефти по «Дружбе» в Германию прекратились в начале 2023 года из-за санкций ЕС. С тех пор идущая по северной ветке нефть поставляется из Казахстана. По данным «Ведомостей», Eni прокачивает нефть по ветке с июня

Казахстанская «дочка» итальянской Eni — Agip Caspian Sea — начала поставки казахстанской нефти в Германию по трубопроводу «Дружба», рассказали «Ведомостям» два источника, знакомые со статистикой Минэнерго.

По их данным, в июне объем отгрузки сырья Eni, поставляемого по этому трубопроводу транзитом через территорию России, составил около 20 тыс. т. Таким образом, отмечает газета, Agip Caspian Sea стала третьей компанией из Казахстана, которая экспортирует нефть в ФРГ по «Дружбе», — после «Карачаганак петролиум оперейтинг» (оператор месторождения Карачаганак) и Inpex North Caspian Sea («дочка» японской Inpex).

Помимо этого, как указали источники, за первое полугодие 2024 года Agip Caspian Sea также экспортировала 48,5 тыс. т нефти через порт Новороссийск, а в январе — июне 2023-го компания поставила 40,5 тыс. т через Новороссийск и 50,5 тыс. т — через Усть-Лугу.

Поставки российской нефти по «Дружбе» в Германию прекратились в начале 2023 года из-за санкций, наложенных ЕС на северную ветку нефтепровода. Казахстан не имеет прямого выхода к мировому океану, экспорт традиционно шел через российскую территорию — по трубопроводной системе Каспийского трубопроводного консорциума до Новороссийска. Поставки через Россию и Польшу в Германию по трубопроводу «Дружба» возобновись в конце февраля 2023 года. Первой эти поставки начала осуществлять компания «Карачаганак петролиум оперейтинг».

Германия прежде была крупнейшим покупателем российской нефти по «Дружбе». Как уточнял представитель «Транснефти», Россия поставляла в Германию 19–20 млн т нефти в год, еще 10 млн т — в Польшу. При этом Казахстан может прокачивать по нефтепроводу Атырау — Самара лишь 3–5 млн т, возможно, 7 млн, также говорил он.