Белоруссия увеличит на 10,2% тариф на транспортировку нефти по «Дружбе»
Белоруссия с 1 февраля увеличит на 10,2% тарифы на транспортировку нефти через территорию страны, сообщила пресс-служба Министерства антимонопольного регулирования и торговли страны.
«На 10,2% проиндексированы тарифы по транзитной транспортировке нефти через территорию Республики Беларусь и для внутреннего потребления. При этом в отношении транзитных направлений тарифы проиндексированы и установлены исходя из принципа равенства их удельных значений», — говорится в сообщении ведомства.
В декабре 2023 года «Транснефть» договорилась с белорусскими властями о повышении на 10,2% тарифа на прокачку нефти по южной ветке «Дружбы» с февраля 2024 года.
Южная ветка Унеча — Броды идет в Венгрию, Словакию и Чехию. Минск просил повысить стоимость для нее на 14,5%, до 195,8 руб. за тонну. Оператор белорусской нефтетранспортной системы «Гомельтранснефть Дружба» также предложил повысить тариф для северной ветки Унеча — Адамово (идет в Германию) на 43%, до 653,8 руб. за тонну.
В следующем году прокачка ожидается на уровне 14,2 млн т, при этом затраты на содержание трубопроводной системы Белоруссии запланированы на уровне 6,6 млрд руб., инвестиционные затраты — 3,1 млрд руб.
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