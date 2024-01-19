Власти Белоруссии с 1 февраля на 10,2% увеличат тарифы на транспортировку нефти

Белоруссия увеличит на 10,2% тариф на транспортировку нефти по «Дружбе»

Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Белоруссия с 1 февраля увеличит на 10,2% тарифы на транспортировку нефти через территорию страны, сообщила пресс-служба Министерства антимонопольного регулирования и торговли страны.

«На 10,2% проиндексированы тарифы по транзитной транспортировке нефти через территорию Республики Беларусь и для внутреннего потребления. При этом в отношении транзитных направлений тарифы проиндексированы и установлены исходя из принципа равенства их удельных значений», — говорится в сообщении ведомства.

В декабре 2023 года «Транснефть» договорилась с белорусскими властями о повышении на 10,2% тарифа на прокачку нефти по южной ветке «Дружбы» с февраля 2024 года.

Южная ветка Унеча — Броды идет в Венгрию, Словакию и Чехию. Минск просил повысить стоимость для нее на 14,5%, до 195,8 руб. за тонну. Оператор белорусской нефтетранспортной системы «Гомельтранснефть Дружба» также предложил повысить тариф для северной ветки Унеча — Адамово (идет в Германию) на 43%, до 653,8 руб. за тонну.

В следующем году прокачка ожидается на уровне 14,2 млн т, при этом затраты на содержание трубопроводной системы Белоруссии запланированы на уровне 6,6 млрд руб., инвестиционные затраты — 3,1 млрд руб.