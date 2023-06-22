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В Мелитополе прозвучала серия взрывов

Рогов: в Мелитополе произошла серия взрывов
Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов сказал, что в городе, по предварительным данным, успешно сработала ПВО
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

В Мелитополе произошли взрывы, сообщил в своем телеграм-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«В городе прозвучала серия взрывов», — написал он.

По его словам, по предварительным данным, в городе успешно сработала ПВО.

Мелитополь, который в марте стал административным центром области в составе России, неоднократно подвергается обстрелам. 3 июня в городе раздались пять взрывов, пострадали три человека, а осколки сбитых ракет повредили жилые дома.

В последующие дни Рогов несколько раз сообщал о взрывах и работе ПВО.

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Теги
Елена Чернышова
Владимир Рогов Мелитополь обстрел Запорожская область
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