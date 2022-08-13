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Высылки дипломатов ,  
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Захарова не увидела причин и логики в высылке дипломата из Черногории

Накануне Черногория объявила персоной нон грата российского дипломата. Власти сослались на статью 9 Венской конвенции: в ней говорится, что дипломаты могут быть высланы без объяснения причин
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

В решении властей Черногории выслать дипломатического сотрудника российского посольства отсутствуют причины и логика, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Рассматриваем выпад черногорских властей как очередной эпизод развязанной Западом и его сателлитами гибридной кампании против России», — говорится в сообщении российского МИДа.

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Захарова связала решение о высылке дипломата с нежеланием и неспособностью властей Черногории «отойти от политики машинального следования такой разрушительной линии — в ущерб международной безопасности и сотрудничеству, равно как и собственным национальным интересам».

Российские власти оставляют за собой право на ответные меры, добавила она.

О решении объявить персоной нон грата российского дипломата накануне сообщил МИД Черногории. В качестве обоснования там указали статью 9 Венской конвенции. Дипломат должен покинуть страну в течение семи дней, соответствующая нота была вручена послу России в Черногории Владиславу Масленникову.

В статье 9 Венской конвенции говорится, что любая страна имеет право без объяснения причин уведомить иностранное государство, что глава его дипломатического представительства или любой другой сотрудник является персоной нон грата.

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В посольстве России решение Подгорицы назвали необоснованным, предупредили, что это негативно скажется на двусторонних отношениях, и пообещали ответную реакцию.

В апреле Черногория выслала четырех российских дипломатов, Москва ответила зеркально. В том же месяце черногорский МИД выпустил заявление о разрыве дипломатических отношений с Россией, позже пост был удален, а министерство извинилось и пояснило, что сообщение опубликовали по ошибке.

Новая волна высылок российских дипломатов западными странами и последовавших за этим зеркальных мер Москвы началась весной, после начала российской спецоперации на Украине. С начала 2022 года из стран Запада в общей сложности было выслано более 550 дипломатов, из России — 301.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
высылка дипломатов Черногория МИД Мария Захарова
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