Посольство назвало высылку дипломата из Черногории необоснованным шагом

Высылка российского посла из Черногории является очередным необоснованным шагом черногорских властей. Об этом заявили РБК в пресс-службе России в Черногории.

«Считаем это очередным необоснованным шагом черногорских властей, который, несомненно, негативно скажется на двусторонних отношениях. На этот враждебный жест Подгорицы будет дан соответствующий ответ», — заявили в посольстве.

Кроме того, в посольстве отметили, что подобные шаги Черногории «не отвечают интересам братского нам народа Черногории и нацелены на подрыв многовековых связей стран, усугубляющийся не по вине России, а в результате слепого стремления Подгорицы продемонстрировать лояльность своим западным союзникам».

Накануне, 12 августа, послу России в Черногории Владиславу Масленикову вручили официальную ноту. Дипломат, имя которого МИД Черногории не называет, должен будет покинуть страну в течение семи дней.

С конца февраля Черногория два раза высылала российских дипломатов — одного в конце марта, так же из-за противоречащих Венской конвенции действий, и еще четверых — в начале апреля. Тогда после событий в Буче, которые российские власти считают провокацией, западные страны начали массово высылать сотрудников российских дипмиссий.



В российском МИДе действия Черногории назвали «ничем не обоснованными». В ответ на них Россия в конце мая объявила персоной нон грата сотрудника посольства республики в Москве.