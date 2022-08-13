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Гладков сообщил о ранении подростка при попытке разобрать боеприпас

В поселке Красный Октябрь в Белгородской области подросток получил ранения, пытаясь разобрать боеприпас, сообщил в своем Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам главы региона, подросток потерял кисть руки, у него сильно повреждены лицо и глаз. Состояние подростка тяжелое, он в реанимации. «Как только его состояние позволит, отправим мальчика в Москву», — добавил Гладков.

О каком именно боеприпасе речь, губернатор не уточнил. Он призвал жителей региона следить за детьми и объяснить им, «что не стоит приближаться к военной технике или к расположению воинских частей».

Гладков продлил желтый уровень опасности в Белгородской области
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Фото:vvgladkov / Telegram

Красный Октябрь находится в Белгородском районе области, это административный центр Краснооктябрьского сельского поселения. Поселок находится примерно в 12 км от границы с Украиной.

После начала российской военной операции на Украине 24 февраля региональные власти регулярно сообщают о случаях обстрелов населенных пунктов. В области с 11 апреля ввели повышенный уровень террористической опасности, он продлен до 22 августа. В пяти районах, которые находятся в пятикилометровой приграничной зоне, временно закроют школы и детские сады, а детей переведут в другие учреждения.

Теги
Вячеслав Гладков Белгородская область боеприпасы подросток ранение
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