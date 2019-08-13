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Reuters назвал вероятного нового посла США в России
Президент Дональд Трамп хочет видеть на этом посту специалиста по России Стивена Бигана
Фото: Lee Jin-man / AP

Дональд Трамп склоняется к тому, чтобы назначить новым послом в России Стивена Бигана – дипломата, который внес большой вклад в переговоры с КНДР о ядерном разоружении. Ожидается, что именно он заменит Джона Хантсмана, который покидает свой пост в октябре, сообщает агентство Reuters со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Окончательно кандидатура Бигана еще не утверждена. Ожидается, что решение будет принято в ближайшее время.

Стивен Биган изначально считался специалистом по России. В университете Мичигана, который он закончил в 1984 году, уроженец Детройта изучал русский язык и политологию. В 1992-1994 году он возглавлял московское отделение Международного республиканского института (эта организация была признана нежелательной в 2016 году, когда ее руководителем в США был Джон Маккейн). Позже он работал в Ford Motor и ездил в Россию по делам совместного предприятия Ford-Sollers.

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Reuters указывает, что переезд Бигана в Москву станет серьезным ударом по переговорам США с КНДР, поскольку именно этот дипломат готовил встречу Трампа с Ким Чен Ыном в Ханое в феврале, а позже добивался возобновления контактов лидеров двух стран.

Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что среди возможных преемников Хантсмана назывался и нынешний посол США в Германии Ричард Гренелл. Однако последний, по данным издания, не испытывал желания переехать в Россию.

О том, что Джон Хантсман обратился к Трампу с просьбой принять его отставку и освободить его от должности посла США в России, стало известно 6 августа. В своем письме к американскому лидеру дипломат отметил, что служить послом для него было честью в такой «исторически сложный период» в отношениях двух стран. Он попросил найти себе замену до 3 октября.

59-летний Хантсман возглавил американскую дипмиссию в России в 2017 году. На этом посту он сменил Джона Тефта. О планах дипломата уйти в отставку ранее уже неоднократно писали американские СМИ. Так, по данным The Atlantic и The Salt Lake Tribune, Хантсман хочет принять участие в выборах губернатора родного для него штата Юта. Он уже был главой этого штата в 2005–2009 годах.

Автор: Артем Филипенок
Теги: посол США в России, Джон Хантсман
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