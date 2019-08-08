Жена посла США Хантсмана назвала сроки его отъезда из России

Мэри Кей и Джон Хантсманы покинут Россию через шесть недель — в конце сентября 2019 года. Об этом говорится на странице супруги посла США в Instagram.

6 августа августа Хантсман подал президенту Дональду Трампу прошение об отставке. В письме дипломат, который занимал пост с 2017 года, назвал свою службу честью, особенно в «исторически сложный период в двусторонних отношениях» России и США. По данным ряда американских СМИ, в том числе The Atlantic, Хантсман хочет принять участие в выборах губернатора родного для него штата Юта, который дипломат возглавлял с 2005 по 2009 год, после чего стал послом в Китае.

По данным The Wall Street Journal, пост посла США в России могут занять спецпредставитель Соединенных Штатов по Северной Корее Стивен Биган или американский посол в Германии Ричард Гренелл — их кандидатуры рассматриваются в администрации Трампа. Впрочем, по данным близкого к Гренеллу источника WSJ, дипломат в смене должности не заинтересован.