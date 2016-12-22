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Порошенко рассказал об испытаниях модернизированного танка Т-72
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Порошенко рассказал об испытаниях модернизированного танка Т-72
Политика, 22:13
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Порошенко рассказал об испытаниях модернизированного танка Т-72
По словам украинского президента, боевая техника способна использовать высокоточное оружие и поражать танки противника на дальности до 5 км
Т-72АМТ (Фото: petroporoshenko / Facebook)

Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook объявил об огневых испытаниях танка Т-72АМТ, прошедшего модернизацию на Киевском бронетанковом заводе. По словам украинского президента, во время испытаний танк отработал все режимы стрельбы различными типами боеприпасов, включая высокоточные управляемые ракеты «Комбат».

«Мощности «Комбата» достаточно для уничтожения даже самых защищенных вражеских танков», — сказал Порошенко. По его словам, боевая машина благодаря использованию высокоточного оружия способна будет уничтожить бронетехнику противника на дальности до 5 км.

Помимо этого, по словам Порошенко, новый танк получил приборы ночного видения с современными электронно-оптическими преобразователями третьего поколения для всех членов экипажа и ночной прицел для ведения огня высокоточными ракетами.

Украинский президент также опубликовал видео испытаний модернизированного Т-72. «Продолжаем усиливать обороноспособность украинской армии!» — написал Порошенко.

Видео: Державний концерн "Укроборонпром" / YouTube

Танк Т-72 — советский танк, взятый на вооружение в Советской армии в 1973 году. Его разрабатывали и производили в Нижнем Тагиле на Уралвагонзаводе. В 1979 году была разработана модификация Т-72А с усиленным бронированием башни, она производилась до 1985 года.

О новой модификации Т-72А Порошенко объявил еще в августе прошлого года. Украинский лидер тогда заявил, что модернизированный танк стал «еще более защищенным и эффективным», а при его модернизации киевский завод «максимально учел опыт украинских военных в зоне АТО».

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: Т-72 , Украина , Танк
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