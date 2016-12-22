СМИ нашли три «ошибки» в цитировании Порошенко гимна Украины

Ряд СМИ заметил, что украинский президент Петр Порошенко трижды ошибся в первой строчке государственного гимна Украины, который опубликовал на своей странице в Facebook.

Опубликовав фотографию «Ласточкиного гнезда» в Крыму в честь Дня Ялты в посте о том, что город, как и весь Крым, является неотъемлемой частью Украины, он дал следующую цитату из украинского гимна: «Ще не вмерли України ні слава, ні воля». СМИ заметили, что эта цитата расходится со словами современного гимна Украины: «Ще не вмерла України і слава, і воля», закрепленными в 2003 году.

​Однако Порошенко процитировал старый вариант гимна, который исполнялся до 2003 года и слова которого до сих пор можно найти на официальных сайтах некоторых государственный ведомств Украины.

Россия считает Крым вошедшим в ее состав по результатам референдума в марте 2014 года. Украина называет случившиеся «аннексией» и счи тает полуостров «оккупированным».