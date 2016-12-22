Порошенко назвал сроки перехода армии на приветствие «Слава Украине!»

Президент Украины Петр Порошенко рассказал, что впервые приветствие Вооруженных сил страны «Слава Украине — героям слава!» официально прозвучит в День независимости страны. Об этом сообщается на сайте администрации президента.

Национальный праздник проходит 24 августа, во время которого пройдет военный парад. Порошенко добавил, что такое решение он принял после обсуждения с министром обороны, правительством, а также военнослужащими и ветеранами антитеррористической операции (АТО) в Донбассе.

7 августа Порошенко поручил внести изменения в армейский устав Украины. Он предложил заменить воинское приветствие советского образца «Здравствуйте, товарищи!» на фразу «Слава Украине!» и ответ «Героям слава!». Исторически эта фраза являлась приветствием украинских националистов, однако она широко распространилась в 2013 году во время Евромайдана.