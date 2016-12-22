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В ФРГ увидели боязнь США сотрудничества Москвы и Берлина
Новые санкции США, 04:49
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В ФРГ увидели боязнь США сотрудничества Москвы и Берлина
Вашингтон боится сотрудничества Москвы и Берлина, заявила Депутат бундестага Сара Вагенкнехт. По ее словам, интересы США противоречат европейским и призвала Брюссель вести самостоятельную политику
Сара Вагенкнехт (Фото: Michael Kappeler / dpa / Global Look Press)

Депутат бундестага от Левой партии Сара Вагенкнехт заявила, что США боятся сотрудничества Москвы и Берлина. Об этом политик сказала в интервью Frankfurter Allgemeine.

«Соединенные Штаты всегда боялись объединения российских ресурсов и немецкой технологии — и правильно делают», — сказала Вагенкнехт.

По ее словам, США преследуют свои собственные интересы, а с приходом к власти Дональда Трампа они начали вести себя агрессивно. «Эти интересы противоречат европейским в важнейших вопросах. И не только экономических», — сказала политик.

Она также обвинила Вашингтон в дестабилизации Ирана и Ближнего Востока, а расплачиваться за это, по ее словам, будет Европа.

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Политика

Ранее в июне депутат парламента от партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер заявил, что Германия каждый месяц теряет €618 млн из-за санкций, которые были введены в отношении России.

По его словам, из всех входящих в Европейский союз стран страдает больше всего именно ФРГ. Фронмайер уточнил, что на Германию приходится 40% всего ущерба, который наносится странам ЕС из-за антироссийских санкций.

В начале июня австрийский вице-канцлер, федеральный министр спорта и лидер Австрийской партии свободы (FPÖ) Хайнц-Кристиан Штрахе заявил, что странам Евросоюза, по его мнению, после введения США новых торговых пошлин следует пересмотреть свою позицию относительно санкций против России и отказаться от «этих болезненных» ограничений.

Политик пояснил, что ЕС должен переосмыслить свою позицию в отношении санкций против российских компаний и физических лиц, заметив при этом, что он «всегда предостерегал от того, чтобы подталкивать Россию в руки Китая». «Санкции, в частности, повредили нашу австрийскую экономику. Настало время положить конец этим болезненным ограничениям и нормализовать политические и экономические отношения с Россией», — заключил вице-канцлер Австрии.
 

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: военное сотрудничество , технологии будущего
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