Конгрессмен связал события в Шарлотсвилле с «вмешательством России»

«Российское вмешательство» связано с разжиганием протестов в Шарлотсвилле в 2017 году, заявил конгрессмен. Год назад в Вирджинии проходили акции ультраправых

Том Гаррет (Фото: Steve Helber / Reuters)

Республиканец Том Гаррет, член комитетов по внутренней безопасности и международным делам палаты представителей, заявил, что на брифинге с директором ФБР ему сообщили о том, что «вмешательство России» сыграло свою роль в «разжигании того, что случилось в Шарлотсвилле». Об этом сообщает CNN.

В Вирджинии год назад произошла крупная акция националистов, которая стала реакцией на решение городских властей демонтировать памятник генералу Роберту Ли. Протест правых перерос в столкновения с их противниками, в реультате которых погиб 1 человек и были ранены более 30.

«Примерно два месяц я участвовал в закрытой встрече о Шарлотсвилле с директором ФБР помимо прочих. Я спросил о том, имело ли какое-то отношение российское вмешательство к разжиганию того, что случилось в Шарлотсвилле. Мне сказали, что да, имело», — приводит телеканал слова Гаррета. Он добавил, что на встрече ему сообщили, что эти данные не являются секретными.

Гаррерт также сказал, что российское вмешательство «стремится настроить американцев против американцев, чтобы подорвать уверенность в демократии западного типа».

В прошлом месяце директор ФБР Кристофер Врей, говоря о Шарлотсвилле на форуме безопасности в Аспене, заметил, что «иностранное вмешательство» играет роль в попытках «развернуть внутренние экстремистские движения», сообщает CNN.

Разговоры о вмешательстве России в американские выборы активизировались после встречи президента США Дональда Трампа и президента Владимира Путина в июле этого года. Конгрессмены критикуют Трампа за недосточно, по их мнению, твердую позицию в отношении вмешательства в выборы в США в 2016 году. Сейчас ряд сенаторов готовят законопроекты о новых санкциях против России.