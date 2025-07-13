Минобороны Украины объяснило сбои в автоматической постановке на учет

На Украине автоматически ставят на воинский учет граждан 17-25 лет, в том числе за рубежом. Минобороны признало, что механизм работает со сбоями, и объяснило, что для исправления ошибочного внесения в реестр нужно явиться в ТЦК

Фото: Владимир Синдеев / NurPhoto / ZUMA / ТАСС

На Украине с прошлого года действует механизм, который позволяет ставить граждан на воинский учет автоматически без посещения территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата).

Украинское Минобороны объяснило, что такой механизм выгоден как работникам ТЦК, так и военнообязанным. Первые смогут «сосредоточиться на вопросах мобилизации» за счет сокращения «административной рутины», а последним не нужно «стоять в очередях, собирать бумаги и проходить военно-врачебную комиссию», поясняет ведомство.

Тем не менее, Минобороны Украины признает, что бывают случаи, когда в реестр попадают люди, либо уже исключенные из него, либо те, кто стоят на учете без пометки в реестре. Ведомство объясняет это «большим объемом мобилизационной работы и человеческим фактором». Для того чтобы исправить ошибки, украинцы должны обратиться в ТЦК и принести документы, подтверждающие снятие с учета, или доказать свою принадлежность к другому ТЦК, говорится в сообщении ведомства.

Минобороны Украины отметило, что в реестр «Оберiг» теперь могут вносить данные 17-25-летних граждан, которые должны встать на учет в этот период.

В сообщении говорится, что это стало возможным после внесения изменений в постановление украинского кабмина №932. Оно было принято в августе 2024 года и касается экспериментального проекта по автоматической верификации и проверке сведений о военнообязанных, резервистах и призывниках. В апреле в документ внесли изменения, которые позволяют ставить на учет украинцев за рубежом и разблокировать им выдачу паспортов.

В реестре «Оберiг» содержится информация о военнообязанных от 18 до 60 лет, включая персональные данные, сведения о состоянии здоровья, судимостях и т.д, взятая из других государственных реестров. Военнообязанные могут обновлять данные в нем без посещения ТЦК через приложение «Резерв+».

В марте «Страна» сообщила о том, что у военнообязанных в приложении «Резерв+» стала появляться специальная метка — красная полоса со значком и требованием обновить данные. Юристы рассказали, что это может свидетельствовать о объявлении такого гражданина в розыск из-за неявки по повестке. При этом многие, у кого такая метка появилась, утверждали, что не получали уведомлений и не нарушали правил воинского учета.

Юристы подчеркнули, что при появлении такой отметки предприятие не может предоставить ему бронь от мобилизации. Украинское Минобороны тогда пообещало уточнять конкретные основания появления метки, среди которых помимо неявки может быть непрохождение врачебной комиссии в течение года.

На Украине с конца февраля 2022 года действуют военное положение и всеобщая мобилизация, их постоянно продлевают. Прошлой весной украинские власти ужесточили мобилизацию. В частности, был снижен минимальный возраст мужчин, подлежащих обязательной мобилизации: с 27 до 25 лет. В феврале этого года в стране запустили проект, в рамках которого молодым людям 18–24 лет обещают повышенные выплаты и льготы за поступление на службу.