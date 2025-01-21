В Москве 17-летних юношей начали автоматически ставить на воинский учет

Теперь молодым людям не надо ходить в военкомат для постановки на учет. Но когда им исполнится 18 лет, им придется прийти в пункт призыва для уточнения категории годности, отсрочек и т. д.

Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

В Москве молодым людям, которым в этом году исполняется 17 лет, не придется посещать военкоматы для постановки на воинский учет, им придет рассылка об автоматической регистрации, сообщил агентству «Москва» военный комиссар столицы Максим Локтев.

«С 1 января по 31 марта молодые люди, которым в 2025 году должно исполниться 17 лет, будут получать SMS и уведомления в личном кабинете на mos.ru об автоматической первоначальной постановке на воинский учет. Такие же уведомления получат и их родители. Это значит, что посещать пункт призыва для постановки на учет не понадобится», — пояснил он.

Удостоверения гражданина, подлежащего призыву на военную службу, тоже будут доступны в личном кабинете на mos.ru. Получение уведомления не означает определение категории годности или призыв на срочную службу. В 18 лет юношей будут вызывать в Единый пункт призыва на ул. Яблочкова, 5с5 (район метро «Тимирязевская») для уточнения документов воинского учета, определения права на отсрочку, категории годности (это происходит только после прохождения медкомиссии) и т. д.

В 2023 году в России был принят закон об электронных повестках, которые будут содержаться в Едино реестре воинского учета. С 1 ноября прошлого года, согласно постановлению правительства, начался второй этап внедрения единого реестра, это подразумевало, что реестр считается заработавшим. В сентябре Минцифры отметило, что его полноценное использование возможно «не раньше 2025 года».

В осенний призыв прошлого года будущим срочникам приходили в основном бумажные повестки, в тестовом режиме работу реестра глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов анонсировал в Рязанской и Сахалинской областях и республике Марий Эл.