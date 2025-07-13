МИД опроверг данные о призыве Путина к Ирану по поводу обогащения урана
Министерство иностранных дел России опровергло сообщение Axios о призыве президента Владимира Путина к Тегерану отказаться от обогащения урана.
12 июля Axios со ссылкой на трех европейских и одного израильского чиновника сообщил, что Путин поддерживает идею о закреплении за Ираном права на «нулевое обогащение» в рамках ядерной сделки с США. По информации портала, Путин озвучил такую позицию в недавних телефонных разговорах с американским и французским коллегами Дональдом Трампом и Эмманюэлем Макроном.
МИД, комментируя публикацию, назвал Axios «сливным бачком», тиражирующим целенаправленную дезинформацию. Внешнеполитическое ведомство отметило, что портал базируется в Вашингтоне, недалеко от Пентагона и штаб-квартиры ЦРУ.
«Можно лишь гадать, кто в этот раз выступил заказчиком, однако одна из последних публикаций издания под заголовком «Сенсация: Путин призывает Иран принять сделку с США, предполагающую «нулевое обогащение», — по всей видимости, очередная грязная политизированная кампания, которая затевается с целью эскалации напряженности вокруг иранской ядерной программы», — говорится в сообщении.
В МИДе подчеркнули, что позиция России по ирано-израильскому конфликту хорошо известна, и добавили, что Москва считает необходимым урегулировать кризис вокруг иранской ядерной программы исключительно политико-дипломатическими средствами.
Израиль начал военную операцию против Ирана в ночь на 13 июня, нанеся удары по ядерным и военным объектам и личному составу иранской армии. Иран ответил на атаку. В конце июня США ударили по трем иранским ядерным объектам — в Фордо, Натанзе и Исфахане. Президент США Дональд Трамп объявил о достижении цели и уничтожении иранской ядерной программы. Американская разведка разошлась с ним в выводах.
Позднее израильская разведка сообщила, что у Ирана осталась часть обогащенного урана после бомбардировок США и Израиля. Этот уран обогащен на 60% и близок к уровню, достаточному для создания ядерной бомбы. Однако Путин говорил, что Иран имеет право на мирное использование ядерных технологий и Россия готова оказать ему поддержку в развитии мирного атома.
Читайте РБК в Telegram.
Лавров рассказал об инициативе КНДР об участии военных в боях под Курском
Александр Торбахов перестал быть совладельцем «ВымпелКома»
Трамп — о России и Украине: «кое-что будет происходить»
Путин утвердил Основы государственной языковой политики России. Что это значит
Когда ведущие вузы начнут переходить на новую систему высшего образования
МЭА поставило под сомнение способность России сохранить добычу нефти
Глава разведки Украины считает возможным прекратить огонь «как можно скорее»
Глава Генштаба Франции назвал страну «приоритетной целью Кремля»
Похороны экс-министра транспорта Романа Старовойта. Фото
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов