МИД опроверг данные о призыве Путина к Ирану по поводу обогащения урана

МИД России ответил на сообщение Axios о призыве Путина к Ирану отказаться от обогащения урана. Министерство обвинило портал в дезинформации и напомнило, что его штаб-квартира находится рядом с ЦРУ и Пентагоном

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Министерство иностранных дел России опровергло сообщение Axios о призыве президента Владимира Путина к Тегерану отказаться от обогащения урана.

12 июля Axios со ссылкой на трех европейских и одного израильского чиновника сообщил, что Путин поддерживает идею о закреплении за Ираном права на «нулевое обогащение» в рамках ядерной сделки с США. По информации портала, Путин озвучил такую позицию в недавних телефонных разговорах с американским и французским коллегами Дональдом Трампом и Эмманюэлем Макроном.

МИД, комментируя публикацию, назвал Axios «сливным бачком», тиражирующим целенаправленную дезинформацию. Внешнеполитическое ведомство отметило, что портал базируется в Вашингтоне, недалеко от Пентагона и штаб-квартиры ЦРУ.

«Можно лишь гадать, кто в этот раз выступил заказчиком, однако одна из последних публикаций издания под заголовком «Сенсация: Путин призывает Иран принять сделку с США, предполагающую «нулевое обогащение», — по всей видимости, очередная грязная политизированная кампания, которая затевается с целью эскалации напряженности вокруг иранской ядерной программы», — говорится в сообщении.

В МИДе подчеркнули, что позиция России по ирано-израильскому конфликту хорошо известна, и добавили, что Москва считает необходимым урегулировать кризис вокруг иранской ядерной программы исключительно политико-дипломатическими средствами.

Израиль начал военную операцию против Ирана в ночь на 13 июня, нанеся удары по ядерным и военным объектам и личному составу иранской армии. Иран ответил на атаку. В конце июня США ударили по трем иранским ядерным объектам — в Фордо, Натанзе и Исфахане. Президент США Дональд Трамп объявил о достижении цели и уничтожении иранской ядерной программы. Американская разведка разошлась с ним в выводах.

Позднее израильская разведка сообщила, что у Ирана осталась часть обогащенного урана после бомбардировок США и Израиля. Этот уран обогащен на 60% и близок к уровню, достаточному для создания ядерной бомбы. Однако Путин говорил, что Иран имеет право на мирное использование ядерных технологий и Россия готова оказать ему поддержку в развитии мирного атома.