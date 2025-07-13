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Глава ФБР опроверг слухи об отставке из-за разногласий по делу Эпштейна

Директор ФБР опроверг сообщения о своей возможной отставке, которые появились на фоне разногласий с генпрокурором по делу Эпштейна. Ранее Трамп выступил в поддержку Пэм Бонди и назвал ее работу «фантастической»
Каш Патель
Каш Патель (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэш Патель ответил на сообщения СМИ о своей возможной отставке из-за разногласий с министром юстиции и генпрокурором Пэм Бонди.

«Теории заговора не соответствуют действительности и никогда не соответствовали. Для меня честь служить президенту США Дональду Трампу, и я продолжу делать это до тех пор, пока он меня об этом просит», — написал Патель в соцсети Х.

Ранее газета Daily Mail сообщила, что Патель и его заместитель рассматривают вариант отставки, если генеральный прокурор останется на своем посту после скандала с публикацией файлов Джеффри Эпштейна.

Накануне, 12 июля, газета The New York Times (NYT) написала, что разногласия между главами ведомств произошли из-за обсуждения дела американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. В тот же день CNN сообщил, что заместитель директора ФБР Дэн Бонджино думает об отставке на фоне серьезного конфликта между ФБР и Минюстом.

Трамп вступился за генпрокурора из-за нападок в связи с делом Эпштейна
Политика
Пэм Бонди

Дело Эпштейна — это резонансное дело американского инвестиционного банкира Джеффри Эпштейна (1953–2019). В 2008 году он признал вину в склонении к занятию проституцией и был осужден за изнасилование несовершеннолетней, а в 2019 году был повторно арестован за торговлю людьми и вовлечение их в проституцию и покончил с собой, не дожидаясь решения суда. Самоубийство финансиста породило множество слухов и теорий заговора, построенных на предполагаемых связях финансиста с высокопоставленными политиками.

Файлами Эпштейна называются материалы его уголовного дела — это тысячи документов из свидетельских показаний, адресной книги, справок, накладных, стенограмм допросов свидетелей, полицейских отчетов и имейлов. Там, в частности, содержатся данные о круге знакомств финансиста, среди которых оказалось большое число знаменитостей, политиков и бизнесменов, в том числе президент США Дональд Трамп.

В ФБР пришли к выводу, что Эпштейн покончил жизнь самоубийством. Некоторые чиновники и политики в США раскритиковали это решение и заявили, что на самом деле Эпштейн был убит, его заставили таким образом замолчать. С критикой, в частности, выступили в том числе представитель штата Джорджия Марджори Тейлор Грин, бывший советник Белого дома Стив Бэннон и Бонджино, пишет The Guardian.

Накануне Трамп выступил в защиту Бонди после нападок на нее из-за расследования смерти и призвал сторонников не тратить время и силы на Эпштейна, до которого «никому нет дела».

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Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
ФБР США Джеффри Эпштейн
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