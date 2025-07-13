Глава ФБР опроверг слухи об отставке из-за разногласий по делу Эпштейна
Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэш Патель ответил на сообщения СМИ о своей возможной отставке из-за разногласий с министром юстиции и генпрокурором Пэм Бонди.
«Теории заговора не соответствуют действительности и никогда не соответствовали. Для меня честь служить президенту США Дональду Трампу, и я продолжу делать это до тех пор, пока он меня об этом просит», — написал Патель в соцсети Х.
Ранее газета Daily Mail сообщила, что Патель и его заместитель рассматривают вариант отставки, если генеральный прокурор останется на своем посту после скандала с публикацией файлов Джеффри Эпштейна.
Накануне, 12 июля, газета The New York Times (NYT) написала, что разногласия между главами ведомств произошли из-за обсуждения дела американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. В тот же день CNN сообщил, что заместитель директора ФБР Дэн Бонджино думает об отставке на фоне серьезного конфликта между ФБР и Минюстом.
Дело Эпштейна — это резонансное дело американского инвестиционного банкира Джеффри Эпштейна (1953–2019). В 2008 году он признал вину в склонении к занятию проституцией и был осужден за изнасилование несовершеннолетней, а в 2019 году был повторно арестован за торговлю людьми и вовлечение их в проституцию и покончил с собой, не дожидаясь решения суда. Самоубийство финансиста породило множество слухов и теорий заговора, построенных на предполагаемых связях финансиста с высокопоставленными политиками.
Файлами Эпштейна называются материалы его уголовного дела — это тысячи документов из свидетельских показаний, адресной книги, справок, накладных, стенограмм допросов свидетелей, полицейских отчетов и имейлов. Там, в частности, содержатся данные о круге знакомств финансиста, среди которых оказалось большое число знаменитостей, политиков и бизнесменов, в том числе президент США Дональд Трамп.
В ФБР пришли к выводу, что Эпштейн покончил жизнь самоубийством. Некоторые чиновники и политики в США раскритиковали это решение и заявили, что на самом деле Эпштейн был убит, его заставили таким образом замолчать. С критикой, в частности, выступили в том числе представитель штата Джорджия Марджори Тейлор Грин, бывший советник Белого дома Стив Бэннон и Бонджино, пишет The Guardian.
Накануне Трамп выступил в защиту Бонди после нападок на нее из-за расследования смерти и призвал сторонников не тратить время и силы на Эпштейна, до которого «никому нет дела».
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