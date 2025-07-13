Трамп вступился за генпрокурора из-за нападок в связи с делом Эпштейна

Президент США Дональд Трамп выступил в защиту генерального прокурора Пэм Бонди после нападок на нее из-за расследования смерти осужденного за вовлечение несовершеннолетних девушек в занятие проституцией финансиста Джеффри Эпштейна.

«Все нападают на генерального прокурора Пэм Бонди, которая проделала ФАНТАСТИЧЕСКУЮ РАБОТУ!» — написал Трамп в Truth Socialю «Мы в одной команде, MAGA, и мне не нравится то, что происходит», — заявил он.

Глава Белого дома призвал сторонников не тратить время и силы на Эпштейна, до которого «никому нет дела».

Трамп также обвинил бывшего президента Барака Обаму, бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон, бывшего директора ФБР Джеймса Коми, бывшего директора ЦРУ Джеймса Бреннана, «а также неудачников и преступников из администрации Байдена» в создании «файлов Эпштейна».

Ранее стало известно, что Минюст и ФБР не обнаружили «никакого компрометирующего списка клиентов» Эпштейна и никаких доказательств того, что он шантажировал влиятельных лиц. В 2019 году финансист покончил жизнь самоубийством, доказательств, что он был убит, также нет, пришли к выводу следователи.

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