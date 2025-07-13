Лавров поблагодарил Ким Чен Ына за помощь в освобождении Курской области
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече в Вонсане поблагодарил главу Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ына за участие северокорейских военных в освобождении Курской области, сообщила пресс-служба МИД России.
Кроме того, на встрече стороны обсудили двустороннюю повестку и сотрудничество в практических областях, обменялись мнениями о развитии ситуации на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии.
Лавров и Ким Чен Ын сошлись на том, что причиной роста напряженности в субрегионе стало наращивание военной активности США и их союзников, а также участившиеся военные маневры «с привлечением ядерного компонента».
Лавров встретился с Ким Чен Ыном на недавно открытом курорте в Вонсане накануне, 12 июля. По словам руководителя КНДР, он принял решение встретиться там, поскольку у главы российского МИДа в последнее время «очень активная внешнеполитическая деятельность, а в Вонсоне он сможет «немного отдохнуть». Ким Чен Ын накануне подчеркнул, что Москва и Пхеньян «разделяют одни и те же взгляды по всем стратегическим вопросам, что соответствует уровню их союзничества». Он добавил, что Россия под руководством Владимира Путина «непременно одержит победу».
В апреле глава Генштаба России подтвердил, что в боевых действиях в Курской области принимали участие бойцы из КНДР. Ранее об этом сообщали западные и украинские источники.
6 августа 2024 года украинские войска вторглись на территорию Курской области, несколько месяцев шли бои. 26 апреля 2025 года Минобороны и Генштаб отчитались о полном освобождении региона. В том же месяце КНДР подтвердила участие своих военных в боях в Курской области.
Пхеньян направил солдат в соответствии с Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
КНДР и Россия заключили его в прошлом году, он вступил в силу в декабре. Согласно ст. 4, «если одна из сторон окажется в состоянии войны из-за вооруженного нападения одного или нескольких государств, другая сторона немедленно окажет ей военную помощь всеми имеющимися у нее средствами в соответствии со ст. 51 Устава ООН и законами КНДР и Российской Федерации».
Договор бессрочный и охватывает также экономическое, научно-техническое и гуманитарное сотрудничество. Так, в июне 2025 года был подписан план культурного сотрудничества до 2027 года, предусматривающий совместные выставки, гастроли и образовательные мероприятия.
Кроме того, Путин и Ким Чен Ын регулярно обмениваются посланиями и поддерживают постоянную связь. В январе 2024 года Ким Чен Ын пригласил Путина в КНДР, а в июне 2024 года Путин посетил Пхеньян. Во время нынешнего визита Лавров передал главе КНДР «горячие приветы» и отметил, что президент России очень ждет прямых контактов «в самые ближайшие дни».
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