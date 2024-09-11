ТАСС узнал, как установили причастность обвиняемых в покушении на Собчак

В результате исследований записей голосов обвиняемых, эксперты смогли установить их причастность к покушению на главного редактора RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Эксперты провели сложную фоноскопическую экспертизу для того, чтобы установить причастность обвиняемых в покушении на Симоньян и Собчак. В ходе нее были исследованы записи телефонных переговоров обвиняемых с их реальными голосами», — рассказал собеседник агентства.

По данным агентства, правоохранительные органы завершили расследование. Обвиняемые знакомятся с материалами дела, они находятся под стражей.

В июле 2023 года ФСБ сообщила о предотвращении покушения на Симоньян и Собчак по заказу Службы безопасности Украины (СБУ). В ведомстве заявили о задержании группы неонацистов в Москве и Рязанской области, готовившихся к совершению преступления.

Всего арестовали восемь человек, трое из них — несовершеннолетние, еще одному было меньше 18 лет на момент преступления. Им предъявили обвинение по ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса — хулиганство. Позднее двоим совершеннолетним фигурантам добавили ст. 30 и ч. 2 ст. 105 — покушение на убийство по мотивам политической и идеологической вражды, а также ст. 222 — незаконный оборот оружия.

В конце августа 2024 года трем фигурантам дела добавили обвинение в участии в организации, признанной в России террористической, — ч. 2 ст. 205.5 Уголовного кодекса, она предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.