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Военная операция на Украине ,  
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Над четырьмя регионами России за ночь сбили 36 дронов ВСУ

Минобороны: над четырьмя регионами России за ночь сбили 36 беспилотников ВСУ
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Военная операция на Украине

Российские военные в течение прошедшей ночи сбили 36 украинских беспилотников, сообщила пресс-служба Минобороны.

Большая часть — 26 дронов — была сбита над Белгородской областью, четыре — над Воронежской и по три — над Липецкой и Нижегородской.

По словам воронежского губернатора Александра Гусева, в одном из районов Воронежской области ночью сбили несколько беспилотников. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

В 23:13 Гусев предупредил об угрозе атаки дронов. Она действовала почти пять часов — до 4:06 мск.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов ночью сообщил сначала о желтом, затем о красном уровне угрозы атаки дронов в регионе.

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Дарья Лебедева Дарья Лебедева
ВСУ дроны Белгородская область Воронежская область Липецкая область Нижегородская область
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