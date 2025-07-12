Над Россией за ночь сбили 33 беспилотника

Силы противовоздушной обороны за ночь сбили над российскими регионами 33 дрона, сообщает Минобороны.

Почти половина беспилотников — 16 — были перехвачены над Брянской областью, пять — над акваторией Черного моря. Еще четыре дрона сбили над Крымом, три — над Ростовской областью, два — над Курской. Также по одному аппарату уничтожено над Воронежской областью, Краснодарским краем и Азовским морем.

Об уничтожении военными беспилотников отчитались главы Воронежской, Брянской областей — Александр Гусев, Александр Богомаз, а также врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. Они отметили, что в результате атак по регионам ни пострадавших, ни разрушений нет.