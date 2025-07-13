В Госавиаслужбе Украины объяснили пролет Ан-124 над Киевом в Германию
Грузовой самолет Ан-124, принадлежащий украинской авиакомпании Antonov Airlines, пройдет в Германии сертификационные испытания, сообщил инспектор Госавиаслужбы Федор Грищук, его слова приводит «Страна.ua».
«Самолет Ан-124-100 UR-82073 уже в Лейпциге. И хотя еще впереди тернистый путь сертификационных испытаний, есть надежда увидеть его в небе Украины», — рассказал он.
В аэропорту Лейпцига базируется флот перевозчика из пяти действующих самолетов Ан-124-100. Туда авиакомпания Antonov Airlines перенесла свою операционную деятельность после потери хаба в Гостомеле.
На днях над Киевом заметили гражданский самолет, хотя с начала военных действий в 2022 году воздушное пространство над украинской столицей официально закрыто. По данным онлайн-сервиса Flightradar24, он вылетел из Днепра.
Позднее издание AeroTime сообщило, что 11 июля над Киевом пролетел Ан-124 и приземлился в немецком аэропорту Лейпциг/Галле.
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