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В Госавиаслужбе Украины объяснили пролет Ан-124 над Киевом в Германию

Госавиаслужба Украины: Ан-124, пролетевший над Киевом, пройдет в ФРГ испытания
Грузовой самолет Ан-124 авиакомпании Antonov Airlines, замеченный в закрытом небе над Киевом и перелетевший в Германию, пройдет в Лейпциге сертификационные испытания, пояснили в Госавиаслужбе

Грузовой самолет Ан-124, принадлежащий украинской авиакомпании Antonov Airlines, пройдет в Германии сертификационные испытания, сообщил инспектор Госавиаслужбы Федор Грищук, его слова приводит «Страна.ua».

«Самолет Ан-124-100 UR-82073 уже в Лейпциге. И хотя еще впереди тернистый путь сертификационных испытаний, есть надежда увидеть его в небе Украины», — рассказал он.

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Самолёт Ан-124-100

В аэропорту Лейпцига базируется флот перевозчика из пяти действующих самолетов Ан-124-100. Туда авиакомпания Antonov Airlines перенесла свою операционную деятельность после потери хаба в Гостомеле.

На днях над Киевом заметили гражданский самолет, хотя с начала военных действий в 2022 году воздушное пространство над украинской столицей официально закрыто. По данным онлайн-сервиса Flightradar24, он вылетел из Днепра.

Позднее издание AeroTime сообщило, что 11 июля над Киевом пролетел Ан-124 и приземлился в немецком аэропорту Лейпциг/Галле.

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