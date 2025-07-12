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Общество ,  
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Замеченный в небе над Киевом самолет Ан-124 перегнали в немецкий аэропорт

Фото: Jan Woitas / dpa / Global Look Press
Фото: Jan Woitas / dpa / Global Look Press

Грузовой самолет Ан-124, принадлежащий украинской авиакомпании Antonov Airlines, 11 июля пролетел над Киевом и приземлился в немецком аэропорту Лейпциг/Галле, сообщает AeroTime со ссылкой на данные трекинговых сервисов. По информации портала, воздушное судно с регистрационным номером UR‑82073 выполняло рейс под номером ADB9154.

Украинское воздушное пространство остается закрытым для гражданской авиации с февраля 2022 года. Разрешение на полеты получают только военные, правительственные и отдельные специальные рейсы. Назначение текущего перелета официально не раскрывается.

Как передает AeroTime, самолет UR‑82073 до этого находился на территории Святошинского аэродрома в Киеве, где размещен серийный завод «Антонова».

После потери хаба в Гостомеле Antonov Airlines перенесла свою операционную деятельность в немецкий аэропорт Лейпциг/Галле, где сейчас базируется флот из пяти Ан-124-100. Самолеты участвуют в международных перевозках и специальных логистических операциях.

Первый с 2022 года гражданский самолет над Киевом. Видео
Общество

Первый с 2022 года гражданский самолет появился над Киевом днем 11 июля. Жители украинской столицы сняли самолет на видео. 

По прогнозам Европейской организации по безопасности воздушной навигации (Eurocontrol), ограничения на полеты гражданской авиации в воздушном пространстве Украины могут продлиться до 2029 года.

Официально киевские власти ситуацию с самолетом не комментировали.

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Ан-124 самолет Украина Киев Лейпциг
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