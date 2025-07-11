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Военная операция на Украине ,  
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Жители Киева сняли первый с 2022 года гражданский самолет над городом

Сюжет
Военная операция на Украине

Жители Киева сняли первый с 2022 года гражданский самолет над городом
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В небе над Киевом появился гражданский самолет, хотя с начала военной операции в 2022 году воздушное пространство над украинской столицей официально закрыто. Кадры с летящим бортом, снятые жителями города, опубликованы в соцсетях, передает «Страна.ua».

Судя по данным онлайн-сервиса Flightradar24, замеченный над Киевом борт вылетел из Днепра, конечная точка его маршрута скрыта, как и тип самолета. К моменту опубликования материала, самолет все еще находится в небе Украины.

При максимальном увеличении на видео можно прочитать на хвосте самолета «Антонов». Это может быть тяжелый грузовой АН-124 из числа оставшихся в распоряжении украинской авиакомпании «Антонов», уточняет «Страна.ua». Как полагает издание, компания решила «перегнать» свой самолет из Днепропетровска за границу.

В начале февраля киевский аэропорт «Борисполь» заявил, что готов возобновить прием и отправку пассажирских самолетов в течение месяца с момента открытия воздушного пространства в Украине, напоминает «РБК Украина».

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