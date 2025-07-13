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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский анонсировал изменения в госинститутах после встречи с Умеровым

Зеленский провел совещание с Умеровым и анонсировал изменения в госинститутах
Сюжет
Военная операция на Украине
Киеву нужно «больше позитивной динамики» в отношениях с Вашингтоном, заявил президент. На этой неделе он подтвердил, что планирует сменить посла Украины в США, и допустил, что эту должность может занять министр обороны

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал изменения в государственных институтах после совещания с министром обороны Рустемом Умеровым. Об этом он написал в телеграм-канале.

Зеленский отметил, что Киеву нужно «больше позитивной динамики» в отношениях с Вашингтоном и «одновременно нужны новые шаги в управлении сферой обороны» Украины. Он добавил, что соответствующие решения будут обнародованы в ближайшее время.

На этой неделе украинский лидер подтвердил, что планирует сменить посла Украины в США, и допустил, что эту должность может занять министр обороны Умеров.

С 2021 года пост украинского посла в США занимает Оксана Маркарова.

7 июля Bloomberg сообщал, что Зеленский и президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора 4 июля обсуждали возможную замену главы дипмиссии. По словам источника агентства, среди потенциальных кандидатов на этот пост — премьер-министр Денис Шмыгаль, вице-премьер Ольга Стефанишина, Умеров и министр энергетики Герман Галущенко.

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Источник РБК-Украина подтвердил эту информацию. По его словам, что президент предлагает заменить главу дипмиссии «так, чтобы наш новый посол был понятен Америке». «Президент выбрал этих людей, потому что это люди, которые уже были в контакте с американцами и другими сильными партнерами и дали результаты, и [их] уровень соответствует уровню отношений с Америкой», — пояснил собеседник.

Financial Times со ссылкой на источники писала, что Маркарова близка к Демократической партии и подвергалась критике республиканцев. Издание связывало ее возможное отстранение с попыткой Зеленского задобрить Трампа на фоне приостановки поставок оружия.

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