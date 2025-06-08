Умеров анонсировал рекордную с 2022 года помощь союзников
В 2025 году объем помощи союзников Украины станет наибольшим с начала боевых действий, заявил министр обороны Рустем Умеров по итогам заседания в формате «Рамштайн».
«Имеем значительные результаты — в 2025 году помощь в безопасности превысит показатели всех предыдущих лет полномасштабной войны. По итогам встречи наши партнеры объявили о новых пакетах помощи и важных шагах поддержки», — написал он на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).
В частности, по его словам, Великобритания передаст Украине 100 тыс. дронов, а финансовый объем помощи составит £4,5 млрд ($6,07 млрд). Германия также одобрила новый пакет военной помощи Киеву в размере €5 млрд ($5,7 млрд), а Нидерланды — на €400 млн ($456 млн). Бельгия передаст Украине противоминный корабль и €1 млрд ($1,14 млрд) до 2029 года, Норвегия выделит $700 млн на дроны и $50 млн в фонд NSATU Trust Fund, Канада предоставит $45 млн на закупку беспилотников, средств РЭБ, бронированных машин Coyote и Bison и IT-решения, а Швеция — €440 млн ($501,6 млн) на боеприпасы, БПЛА и другое вооружение, рассказал Умеров.
Москва осуждает любую помощь западных стран Киеву, считая, что это лишь затянет сроки конфликта и не изменит его исход.
Читайте РБК в Telegram.
Мэр Харькова заявил о «мощнейшей атаке» с начала военной операции
Бобровский установил новый рекорд финала Кубка Стэнли
Маск предложил создать новую политическую партию в США
Зеленский раскрыл роль водителей фур в атаке дронов на аэродромы
Где в Москве можно искупаться в бассейне под открытым небом. Карта
В Киргизии снесли один из самых высоких в мире памятников Ленину
Маск удалил пост о Трампе в «файлах Эпштейна»
Мединский обратился к Киеву из-за срыва обмена
В Ura.ru объяснили причину прихода силовиков в редакцию второй день подряд
Набиуллина описала инфляцию в Россию произведением классика
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов