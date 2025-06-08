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Военная операция на Украине ,  
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Умеров анонсировал рекордную с 2022 года помощь союзников

Умеров: Украина в 2025 году получит рекордную помощь с начала боевых действий
Сюжет
Военная операция на Украине
Рустем Умеров
Рустем Умеров (Фото: Yves Herman / Reuters)

В 2025 году объем помощи союзников Украины станет наибольшим с начала боевых действий, заявил министр обороны Рустем Умеров по итогам заседания в формате «Рамштайн».

«Имеем значительные результаты — в 2025 году помощь в безопасности превысит показатели всех предыдущих лет полномасштабной войны. По итогам встречи наши партнеры объявили о новых пакетах помощи и важных шагах поддержки», — написал он на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

В частности, по его словам, Великобритания передаст Украине 100 тыс. дронов, а финансовый объем помощи составит £4,5 млрд ($6,07 млрд). Германия также одобрила новый пакет военной помощи Киеву в размере €5 млрд ($5,7 млрд), а Нидерланды — на €400 млн ($456 млн). Бельгия передаст Украине противоминный корабль и €1 млрд ($1,14 млрд) до 2029 года, Норвегия выделит $700 млн на дроны и $50 млн в фонд NSATU Trust Fund, Канада предоставит $45 млн на закупку беспилотников, средств РЭБ, бронированных машин Coyote и Bison и IT-решения, а Швеция — €440 млн ($501,6 млн) на боеприпасы, БПЛА и другое вооружение, рассказал Умеров.

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Фото:Pierre Crom / Getty Images
«Я благодарен всем странам, которые продолжают поддерживать Украину, — заключил он. — Мир в Украине должен быть справедливым, длительным и защищенным международным единством. Вместе мы работаем над достижением этого».

Москва осуждает любую помощь западных стран Киеву, считая, что это лишь затянет сроки конфликта и не изменит его исход.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Рустем Умеров военная помощь Военная операция на Украине
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