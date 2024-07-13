Разведка Ирана заявила о задержании организатора теракта, где погибли 89 человек

Иран заявил о задержании организатора теракта, где погибли 89 человек

Подозреваемого по имени Абдулла Кветта задержали и доставили в Иран, сообщили в Минразведки страны. Благодаря полученным от него сведениям удалось предотвратить другие атаки. Теракт произошел 3 января, в нем погибли 89 человек

Спецслужбы Ирана задержали организатора январского теракта в городе Керман, где погибли 89 человек, передаетагентство Tasnim со ссылкой на Министерство разведки страны.

Мужчину по имени Абдулла Кветта задержали и доставили в Иран, сообщило ведомство. Министерство назвало его одним из главных организаторов и руководителей атаки.

Данные, полученные разведслужбами от задержанного, помогли предотвратить несколько других нападений и выявить их потенциальных участников, а также обнаружить места, где скрываются эти лица, добавили в ведомстве.

Участники террористических группировок, по данным иранских властей, собирались предпринять несколько "актов саботажа" на президентских выборах, которые проходили в стране в конце июня - начале июля. Однако их деятельность удалось пресечь, отметили в ведомстве. Силовикам удалось задержать десятки людей, предположительно, причастных к террористической деятельности, добавили в Минразведки.

Теракт произошел 3 января на памятной церемонии в честь погибшего генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Первый взрыв произошел в 700 м от могилы Сулеймани, второй — в километре от нее. В результате погибли 89 человек, в том числе девять детей, еще около 300 были ранены.

Оба взрыва произвели террористы-смертники. Ответственность взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ).

Власти Ирана пообещали суровый ответ организаторам взрыва. Ибрагим Раиси, занимавший на тот момент должность президента страны, в телеобращении упомянул США и Израиль, но не выдвинул прямых обвинений в их сторону. Газета The New York Times писала, что иранские власти приказали вооруженным силам проявить «стратегическое терпение» и не допустить прямого столкновения с США.

Через несколько дней власти Ирана сообщили о задержании нескольких подозреваемых в причастности к атаке. Подозреваемых арестовали в пяти городах пяти провинций.