В Швейцарии российского дипломата обвинили в нарушении законов о санкциях

В Швейцарии выдали ордер на арест российского дипломата, который, по версии разведки, собирался купить оружие, нарушив несколько швейцарских законов. Дипломат выехал из страны. Вместе с ним по делу проходят еще двое

Посольство России в Берне (Фото: МИД России)

Генеральная прокуратура Швейцарии (OAG) ведет расследование в отношении «подозреваемого российского агента» и еще двух фигурантов по делу о нарушении законов о военных товарах, об эмбарго и контроле за товарами. Федеральное министерство юстиции и полиции (FDJP) уполномочило ведомство возбудить уголовное дело, сообщила швейцарская прокуратура агентству Keystone-SDA, передает Blick. Ранее о расследовании сообщило издание Tages-Anzeiger.

Отмечается, что до принятия решения OAG совместно с Федеральным ведомством полиции (Fedpol) провела обыски в домах в нескольких кантонах. Санкция от FDJP понадобилась, поскольку один из подозреваемых — дипломат, работающий в Берне, пишут издания. Прокуратура запросила Федеральный департамент иностранных дел, чтобы с него сняли иммунитет. В заявлении ведомства говорится, что дипломатическая неприкосновенность истекла в связи с отъездом этого человека из Швейцарии после того, как Берн потребовал этого от Москвы. На него выдали ордер на арест.

По данным Tages-Anzeiger, федеральная разведывательная служба наблюдала за представителем России в Берне. Утверждается, что аккредитованный дипломат был «агентом, который хотел приобрести оружие и другие потенциально опасные материалы». Дело рассматривалось конфиденциально, российского посла не вызывали в МИД Швейцарии, вопрос решался «по другим каналам», сообщили в департаменте иностранных дел.

РБК направил запрос в посольство России в Швейцарии.

Швейцария считается нейтральной страной с 1815 года, этот статус был закреплен в 1907-м. Она не может прямо или косвенно отправлять оружие участникам военных действий. В ноябре 2022 года страна ввела отдельное эмбарго на отправку оружия Украине и России. В частности, Берн запрещает реэкспорт своего вооружения этим странам. Также Швейцария присоединяется к пакетам санкций против России, которые вводит Евросоюз.