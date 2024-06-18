В парламенте Швейцарии высказались за отмену запрета на реэкспорт оружия

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Комиссия по вопросам безопасности большой палаты парламента (Национальный совет) Швейцарии выступила за отмену запрета на перепродажу швейцарского оружия участвующим в военных конфликтах странам при определенных условиях, сообщает пресс-служба Национального совета.

В случае изменения закона Берн разрешит реэкспорт швейцарского оружия третьим странам. Председатель комиссии Приска Зайлер-Граф заявила, что изменение закона о военном имуществе необходимо в том числе для поддержки Украины, передает издание La Liberté.

За и против поправки к закону проголосовали десять депутатов, четверо воздержались. Решающим в голосовании стал голос председательницы комиссии.

Перепродажа швейцарского оружия будет возможна только в страны, которые участвуют в военном конфликте ради самообороны — для этого потребуется подтверждение Совбеза ООН. Еще одно условие — страна не должна нарушать права человека и не применять оружие против гражданского населения.

Действующее законодательство Швейцарии запрещает реэкспорт оружия приобретшими его государствами в зоны конфликтов в связи с нейтральным статусом страны.

Летом 2023 года сенат Швейцарии поддержал поправку, разрешающую реэкспортировать произведенные в конфедерации оружие и боеприпасы. В Совете кантонов посчитали, что перепродажа швейцарского оружия возможна на определенных условиях. Однако против поправок выступили некоторые представители левых, центристов и Народной партии. Вопрос отправили на обсуждение в Национальный совет.

С 15 по 16 июня в швейцарском Бюргенштоке проходил саммит по Украине. На него пригласили более 160 стран, однако участие приняли свыше 90. Итоговую декларацию саммита подписали почти 80 государств.

Документ содержит требование об освобождении всех военнопленных, возвращении на Украину всех детей и гражданских лиц, которые «были депортированы, незаконно перемещены и задержаны», а также о переходе под украинский контроль атомных станций, в частности Запорожской АЭС.