Село Урожайное расположено на так называемом времевском выступе на стыке Запорожской области и ДНР. О боях в районе села Рогов сообщал с мая этого года. В настоящее время основные бои идут уже в северной части поселка

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Российские войска водрузили триколор над зданием администрации села Урожайное (ДНР), сообщил «РИА Новости» председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Наши войска подняли триколор над зданием администрации в Урожайном и сейчас продвигаются в северной части поселка, где идут основные бои», — сказал Рогов.

Как уточнили ТАСС источники в силовых структурах Донецкой Народной Республики (ДНР), украинские войска ушли с ключевых позиций в селе Урожайное. По данным силовиков, брошены оказались и наиболее крупные укрепрайоны, которые отличались разветвленной сетью окопов, а также подземными ходами и «лисьими норами».

Видео с водружением российского флага над зданием администрации Урожайного позже опубликовала газета «Известия».

Урожайное — небольшое село, расположенное на так называемом времевском выступе на стыке Запорожской области и ДНР. Сам выступ находится на возвышенности, о боях в его районе Минобороны сообщает с 2022 года. В конце июня Рогов сообщал, что российские войска закрепились в южной и центральной части Урожайного. «Идет зачистка, чтобы нигде и никого из боевиков ВСУ там не осталось», — говорил он.

Ранее в этот день Минобороны заявило об улучшении позиций четырех группировок российских войск: «Запад», «Восток», «Центр» и «Юг». Также с начала этого года военное ведомство рапортует об активном продвижении российских войск на авдеевском, торецком и харьковском направлениях. 11 июля министерство отчиталось о занятии села Восход, расположенного к западу от Очеретино в ДНР.