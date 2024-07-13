Минобороны заявило об улучшении позиций четырех группировок войск

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В течение прошедших суток четыре группировки российских войск улучшили свои позиции: «Запад», «Восток», «Центр» и «Юг». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Группа войск «Запад» (действует на донецком направлении) улучшила положение по переднему краю и поразила шесть формирований механизированных бригад и трех бригадам теробороны.

«Восток» (действует на южнодонецком направлении) занял более выгодные рубежи и поразил одну танковую и две мотопехотных бригады ВСУ, а также бригаду теробороны и бригаду нацгвардии. Группа отразила две контратаки штурмовых групп 108-й и 128-й бригад теробороны.

«Центр» (действует на донецком направлении) улучшил тактическое положение, нанес поражение формированиям пяти механизированных, одной мотопехотной, штурмовой и десантно-штурмовой бригад ВСУ. Также подразделения группировки отразили пять контратак штурмовых групп 23-й, 31-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ и штурмовой бригады «Лють» МВД Украины.

Подразделения «Южной» группировки войск (действует на донецком направлении) заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, двух аэромобильных и одной десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также отразили две атаки штурмовых групп 54-й механизированной и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ.

За последние сутки также был уничтожен завод по производству взрывчатых веществ и два полевых склада боеприпасов, говорится в сводке Минобороны. На херсонском направлении ВСУ потеряли в том числе станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

Российские силы ПВО за сутки сбили две оперативно-тактические ракеты «ATACMS», переоборудованную для стрельбы по наземным целям ракету ЗРК С-200, есть реактивных снарядов HIMARS и 17 беспилотников. Всего за сутки потери противника составили до 1700 человек.