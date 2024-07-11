Российские подразделения продвинулись в центральной части ДНР

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Минобороны в сводке сообщило о том, что подразделения группировки «Центр» заняли населенный пункт Восход в ДНР. Это небольшое село, расположенное к западу от Очеретино.

Также в зоне ответственности группировки «Центр» были отражены пять атак ВСУ, нанесены удары по позициям пяти украинских бригад в районах населенных пунктов Прогресс, Розовка (Александрополь), Новгородское (Нью-Йорк), Новоселовка Первая и Торецк.

На других направлениях произошли следующие изменения:

подразделения группировки «Север» нанесли удары по позициям пяти бригад ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск, Липцы, Басовка, Новенькое, Веселовка. Последние три села находятся в Сумской области;

подразделения группировки «Запад» нанесли удары по позициям четырех бригад ВСУ и нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Синьковка, Берестовое, балки Оливовский Яр и Серебрянского лесничества;

подразделения группировки «Юг» нанесли удары по позициям трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка, Курахово, Ильинка, Часов Яр;

подразделения группировки «Восток» нанесли удары по позициям двух бригад ВСУ в районах населенных пунктов Пречистовка, Урожайное, Гуляйполе;

подразделения группировки «Днепр» нанесли удары по позициям двух бригад ВСУ в районах населенных пунктов Пятихатки, Жеребянки, Каменское.

Общие потери украинской армии за сутки в Минобороны оценили более чем в 2050 человек. Среди уничтоженной техники в сводке упомянуты в том числе три танка, боевая машина РСЗО «Град», САУ Krab, САУ «Гвоздика», САУ AS-90, четыре радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50.