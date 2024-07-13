Россиянин рассказал о пытках заложников ХАМАС

Россиянина Андрея Козлова и еще нескольких заложников удерживали в квартире палестинского журналиста. Он избивал пленников и грозил убийством, в жару их иногда укрывали одеялами. Боевики все еще удерживают двух россиян

Андрей Козлов (в центре) (Фото: Gideon Markowicz / XinHua / Global Look Press)

Боевики группировки ХАМАС регулярно избивали людей, взятых в заложники во время нападения на Израиль, и угрожали их убить, рассказал Wall Street Journal уроженец России Андрей Козлов.

Сперва Козлов был связан веревкой, затем его заковали в цепи. Мужчина признался, что испытывал депрессию, опустошенность и порой терял надежду. Охранники в изнуряющую жару укрывали заложников одеялами, приказывали лежать на грязном матрасе целыми днями, не подходя к окнам, чтобы его не заметили соседи.

Охранявшие заложников боевики не раскрывали своих имен. Самый жестокий из них, по словам Козлова, порой проявлял доброту, разрешая смотреть телевизор, но иногда грозил убийством. Россиянин позднее опознал его по фотографии как Абдуллу аль-Джамаля — палестинского журналиста, известного связями с ХАМАСом. Он удерживал заложников полгода, а затем переместил их в дом своего отца. Аль-Джамаль пообещал пленникам убить их, если Израиль попытается провести спасательную операцию.

Козлова освободили израильские военные во время спасательной операции 8 июня вместе с еще тремя другими заложниками. Спецназ ворвался в квартиру на третьем этаже жилого здания, завязался бой. Один из спецназовцев пояснил Козлову на русском языке, что уже к вечеру тот окажется дома. В ходе боя Аль-Джамаль был убит.

Россиянин призвал власти Израиля договориться о сделке по обмену заложниками, отметив, что помимо него военным удалось спасти только еще шесть человек. Остальные попытки обернулись неудачей: как минимум один заложник погиб при попытке спасения, еще трое, сбежавшие от боевиков, были по ошибке застрелены израильскими войсками. «Нам нужна сделка, и, вероятно, как можно скорее», — подчеркнул Козлов.

Козлов — уроженец Санкт-Петербурга, он переехал в Израиль летом 2022 года, успел получить израильское гражданство как второе и подрабатывал на фестивале в Реиме охранником, когда на мероприятие напали боевики. Его мать рассказывала, что юноша описывал друзьям ситуацию так: «Справа летят ракеты, слева террористы, их окружили со всех сторон, и он не знает, что делать и кто бы мог ему помочь». Погибли 260 человек, часть была увезена в сектор Газа. О похищении Козлова его семья узнала только через три недели от израильской армии. ХАМАС не признавало и не отрицало этого, но утверждало, что его могли взять в заложники только в боях.

В заложниках у ХАМАС остаются еще двое россиян: Александр Труфанов и Александр Лобанов. Группировка для возвращения похищенных требует добиться прекращения огня.

Всего боевики похитили в Израиле 255 человек, из них 135 удалось вернуть, еще 45 числятся погибшими, подсчитывает Haaretz.